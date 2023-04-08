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黃敏惠攜手張麗善化身1日店長 推薦嘉市好店及雲林良品

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（右）與雲林縣長張麗善（左）下午同框聯手，在採用雲林良品優質農產的嘉義市好店「樂檸漢堡」中山門市，化身1日店長，直播推薦嘉市好店及雲林良品。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠（右）與雲林縣長張麗善（左）下午同框聯手，在採用雲林良品優質農產的嘉義市好店「樂檸漢堡」中山門市，化身1日店長，直播推薦嘉市好店及雲林良品。圖／嘉市府提供

嘉義市長黃敏惠雲林縣長張麗善，繼前進2023東京食品展後，下午再度同框，強強聯手，在採用雲林良品優質農產的嘉義市好店「樂檸漢堡」中山門市，化身1日店長，直播推薦嘉市好店及雲林良品，跨縣市合作，展現新時代新女力打造產業及農業新亮點。

黃敏惠與張麗善同框直播，向來店消費者推薦嘉市好店與雲林良品，女力聯手帶動銷量強強滾，也以行銷為農產加值，讓民眾認識近日進入產季的雲林鳳梨、蒜頭。

黃敏惠說，從嘉市出發的樂檸漢堡，是市府認證的「嘉市好店」，是全台知名品牌。樂檸漢堡秉持著為家人準備料理初衷，結合創辦人營養學專才，尋找優質農產、打造均衡美味美食。執行長陳永中夫婦的「雲林女婿與嘉義媳婦」組合，一如嘉市好店「樂檸漢堡」選用「雲林良品」優質農產，品質受雙重認證。

張麗善表示，樂檸漢堡許多食材來自雲林，店內從生鮮蔬果到優質的蕃茄、鳳梨等農產品都與雲林密不可分，不僅營養均衡也讓消費者更直觀的體驗台灣在地食材的風味與特色。

雲林鳳梨酸甜多汁，蒜頭風味鮮明濃重營養價值高，用來製作雲感吐司「鳳梨蔓越莓」及「香蒜起司」獨具特色，期待未來有更多店長選用雲林良品農產，開發更多優質產品，期待透過「雲林in嘉義win」直播推廣低碳食物里程概念，以行動支持減碳生活。

嘉義市長黃敏惠（右二）與雲林縣長張麗善（右三）下午同框聯手，在採用雲林良品優質農產的嘉義市好店「樂檸漢堡」中山門市，化身1日店長，直播推薦嘉市好店及雲林良品。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠（右二）與雲林縣長張麗善（右三）下午同框聯手，在採用雲林良品優質農產的嘉義市好店「樂檸漢堡」中山門市，化身1日店長，直播推薦嘉市好店及雲林良品。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠（右）與雲林縣長張麗善（左）下午同框，在採用雲林良品優質農產的嘉義市好店「樂檸漢堡」中山門市，化身1日店長，直播推薦嘉市好店及雲林良品。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠（右）與雲林縣長張麗善（左）下午同框，在採用雲林良品優質農產的嘉義市好店「樂檸漢堡」中山門市，化身1日店長，直播推薦嘉市好店及雲林良品。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠（右二）與雲林縣長張麗善（左二）下午同框聯手，在採用雲林良品優質農產的嘉義市好店「樂檸漢堡」中山門市，化身1日店長，直播推薦嘉市好店及雲林良品。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠（右二）與雲林縣長張麗善（左二）下午同框聯手，在採用雲林良品優質農產的嘉義市好店「樂檸漢堡」中山門市，化身1日店長，直播推薦嘉市好店及雲林良品。圖／嘉市府提供

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