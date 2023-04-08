台南歸仁文化中心25周年 心豐藝術節今開幕持續到五月
台南市歸仁文化中心舉辦2023心豐藝術節，下午開幕，系列活動將持續到5月中。除了今天紅瓦厝國小舞蹈社團暖場演出、馬戲之門《馬戲公園》的極限互動及小橘子樂團，明天還有胡嘉豪空中馬戲《乘風而起》、在地舞團「藝姿舞集、人舞劇場、名美舞蹈團、飛揚民族舞團」戶外拚場，Chill Haha樂團演出。更多活動訊息在歸仁文化中心網站https://gueirencultural.tainan.gov.tw/archive?uid=76。
歸仁文化中心今年25周年館慶，為使民眾熟悉新場館空間，以「遊戲空間」為主題規畫各式活動，邀請民眾走入各個角落集章體驗，「創造生命中美好的空間記憶與回憶」。
文化局邀請市長黃偉哲與市議員杜素吟、鄭佳欣、郭鴻儀、陳皇宇、周嘉韋等手擲彩球拋向天空，宣告開幕。黃偉哲表示，很開心參加心豐藝術節，歸仁文化中心重新整修之後，用全新的面貌，迎接新的活動，未來心豐藝術節兩個月的活動節目也精彩可期，歡迎市民朋友都能來到歸仁文化中心親近藝術。
文化局表示，去年歸仁文化中心重啟開幕，開幕劇《竹夢歸人》演出獲得好評，今年重新製作推廣在地藝術教育，讓新豐區5年級小朋友都能進劇場、親近表演藝術；畫廊更延續16年傳統，推出「2023藝饗歸仁」十校創意聯展，這是全國唯一由國小延伸到大學大型藝術聯展，提供在地的美術教育平台。
轉型後的歸仁文化中心以「藝術教育體驗」及「國樂基地」作為場館營運目標。2023心豐藝術節分別在演藝廳、畫廊、多功能劇場、兒童故事屋、大廳、廣場、七甲花卉區等空間規畫兩個月的密集活動，安排16場演出、5檔展覽、2天市集、6場工作坊、1場講座、8場影片放映、8場玩繪本。希望疫情過後以藝文活動活絡場館各空間，「促成人際的再連結」。
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