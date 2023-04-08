搶救芒果！乾旱不雨 南市將從「虎頭埤」運水上山澆灌
台南玉井、楠西、左鎮及南化山區是重要的芒果產地，目前進入結果期，但久旱不雨導致灌溉水短缺，農民憂心芒果果實長不大重創產業，台南市政府首度將載水上山搶救芒果，水源將從虎頭埤抽取，在4區芒果主產地設29處取水點，從12日啟動每日最多可運水450至500噸，農田水利署嘉南管理處新化分處表示，虎頭埤蓄水還有80萬噸，取水約只要1萬噸，互相支援沒有問題。
水利署長賴建信今天陪同行政院長陳建仁視察安平再生水廠，提到與台南市政府合作協助山區農業灌溉，設置29處取水點，可儲存約470噸，協助水庫從虎頭埤取水載到各供水點，協助農民就近取水灌溉。
台南市政府表示，芒果為山區重要產業，也是觀光命脈，以往農民皆透過合法抽取河川地面水、地下水或藉由農塘灌溉，今年因缺水影響，農民反映芒果正值開花期，憂心缺水影響收成。市府將盡最大努力協助運送灌溉水，幫助農民度過枯旱期。
市長黃偉哲向中央水利署爭取經費補助，緊急採購委外水車及儲水桶，水利署允諾全力協助，今天起陸續完成布置，預計從12日開始，水車從虎頭埤後埤取水後，載到各山區取水點；農民說，山區地下水和溪水都逐漸乾涸，雖然還要自己到取水點載水，但至少不會束手無策；南化區農會總幹事溫進添也說，乾旱時期及時載水供農民灌溉，對芒果生長幫助很大；
但全台都面臨大旱，山區也幾乎沒降雨，虎頭埤蓄水仍滿滿，令人好奇「水從那裡來？」農田水利署嘉南管理處新化分處主任林連文表示，虎頭埤每天仍有水進帳，主要是上游中興大學新化林場有700多公頃的保安林地，而水域面積才20多公頃。虎頭埤滿水是120萬噸，目前蓄水有80多萬噸，當地自成虎山小組灌溉系統，今年一期作休耕，春季雜作灌溉都沒有問題。
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