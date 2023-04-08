視察安平再生水廠 陳建仁：抗旱努力下南部6月底供水無虞

南部水情吃緊，行政院長陳建仁今天視察台南市安平再生水廠時表示，全球面臨環境變遷帶來的缺水問題，經過政府部門「多節水、多找水、多調水」3管齊下，4月底將再增加1萬噸再生水供應南科，且依照抗旱努力曾文水庫現有存量，直到6月都不用太擔心。

陳建仁聽取水利署長賴建信、內政部政務次長花敬群及台南市府水利局長韓榮華簡報後表示，再生水廠的建設不簡單，他任職國科會主委時曾協助台積電南科建廠，當時就擔心缺水，沒想到台積電也建了再生水廠，祕書長李孟諺說，新加坡總理李顯龍都以再生水作為國宴使用，水質相當好，再生水也能作為高科技用水。

陳建仁表示，台灣海水淡化廠將持續加強努力，民生用水也要做，台灣抗旱努力透過前瞻建設，即使碰上百年大旱或101年大旱，也有很好的因應，未來曾文水庫和南化水庫聯通管完工，全台灣供水運用更完整。

陳建仁說，缺水不只是台灣的問題，全世界都面臨環境變遷帶來的缺水問題，不同國家有不同因應方式，越來越相信在努力下確實可以在老天爺沒有給雨水的時候，還有充分水源可以供應，依曾文水庫現有存量，直到6月都不用太擔心。但省水還是很重要，只要中央地方、政府企業合作，供水計畫會愈來愈好，以減低南部供水壓力，實現環境永續發展及綠色經濟。

台南市政府表示，安平再生水廠是台南繼永康再生水廠、供應南部科學園區高科技產業第二水源，南部近期降雨情況不佳，安平再生水廠預定4月底每天從供水1萬公噸增至2萬公噸。市長黃偉哲表示，再生水可以使高階製程用水不虞匱乏，再生水廠擴充到2萬噸，將盡快啟用早1天就能多1萬噸供水，對水情不無小補。