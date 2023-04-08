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嘉縣村長營造花旗木秘境開園 花期1個月

中央社／ 嘉義縣8日電
嘉義縣竹崎鄉義隆村長葉志紘在自家山坡地種植花旗木，營造「阿拉伯的粉紅村」，近日300多棵花旗木陸續開花染紅山頭，美景吸睛。 中央社
嘉義縣竹崎鄉義隆村長葉志紘在自家山坡地種植花旗木，營造「阿拉伯的粉紅村」，近日300多棵花旗木陸續開花染紅山頭，美景吸睛。 中央社

嘉義縣竹崎鄉義隆村長葉志紘在自家山坡地種植花旗木營造「阿拉伯的粉紅村」，300多株花旗木陸續開花染紅山頭，縣府與社區今天舉辦花旗木花季開園活動，花期持續1個月。

嘉義縣政府表示，綽號「阿拉伯」的竹崎鄉義隆村長葉志紘，於2012年發想把故鄉竹崎打造成「粉紅色」，歷經11年種植超過3000株會開粉紅花朵的花旗木，並於去年在自家的5公頃山坡地上種300多株9年樹齡的花旗木。

縣府指出，花旗木每年4月清明節前後30天是盛開時期，花開時期白天、夜晚賞花都適宜，民眾前往賞花，駕車可自國道3號下竹崎交流道進入166縣道後沿路就有指標。

嘉義縣長翁章梁參加開園致詞表示，因村長葉志紘多年前的夢想，打造現在漫山遍野的花旗木，花季期間，歡迎遊客到嘉義竹崎慢遊，享受粉紅色浪漫。

葉志紘說，去年將自家山坡與三合院老宅取名為「阿拉伯的粉紅村」，在花旗木盛開期間，讓民眾免費入園賞花而爆紅；今年花旗木提早開花，清明連假即湧入賞花人潮。

葉志紘指出，在4月週末活動期間，遊客上午賞花之餘，也可品嚐咖啡、聽音樂，現場還有果醋DIY、和服體驗、在地特色小農攤位及風味餐，晚間更有音樂會。

嘉義縣竹崎鄉義隆村長葉志紘（左）在義隆村擁有5公頃山坡地，9年前因想改變故鄉景觀，自費引進花旗木種植，打造「阿拉伯的粉紅村」，近期正值盛開，歡迎民眾把握花期前來賞花。右為義隆社區發展協會理事長何世岳。 中央社
嘉義縣竹崎鄉義隆村長葉志紘（左）在義隆村擁有5公頃山坡地，9年前因想改變故鄉景觀，自費引進花旗木種植，打造「阿拉伯的粉紅村」，近期正值盛開，歡迎民眾把握花期前來賞花。右為義隆社區發展協會理事長何世岳。 中央社

花旗木 賞花 嘉義

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