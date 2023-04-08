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嘉義市軍輝橋便橋改道在即 管線牽移工程大塞車

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
配合軍輝橋改建工程，正進行管線牽移，經常發生車流回堵。記者李宗祐／攝影
配合軍輝橋改建工程，正進行管線牽移，經常發生車流回堵。記者李宗祐／攝影

嘉義市軍輝橋改建確定在今年5月改道上、下游便橋，便橋工程幾近完工，周邊管線也配合遷移，使得軍輝橋近來經常發生車流回堵現象，造成交通大亂；嘉義市工務處表示，會要求加強同仁做好交通維持及疏導。

跨越八掌溪地處為嘉義縣市交通要衝的軍輝橋即將改建，公路總局第五區養護工程處在原橋上、下游各規劃1座雙車道通行鋼便橋，確定改道時間今年5月5日中午起，原橋拆除重建約15個月，配合重建工程民眾利用便橋通行。

近來便橋工程幾近完工，附近管線也緊鑼密鼓進行遷移工程，包括台電、中華電信等施工工程讓附近經常發生交通回堵現象，尤其在上下班時更是嚴重。

五區工程處水上工務段表示，上、下游側通行鋼便橋，預計在4月下旬之前完成AC鋪設，同時周邊道路為各管線單位配合臨時遷移一併施工，施工期間希望注意安全，造成民眾不便之處，並請諒解。

市府工務處表示，目前是配合軍輝橋工程的寬頻管道工程施工，已要求做好交維及疏導。

軍輝橋前車流回堵。記者李宗祐／攝影
軍輝橋前車流回堵。記者李宗祐／攝影

嘉義 移工 車道

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