影／嘉義文創園區委託台灣生活美學基金會營運 第2屆品生活節開幕

文化部2021年與委外經營「嘉義文化創意產業園區」的新嘉文創公司解約，收回經營，1日起重新委託財團法人台灣生活美學基金會進駐營運，上午文化部次長李靜慧與嘉義市長黃敏惠等來賓，參與第二屆「舞告好啉品生活節」開幕，築夢者5名辣妹女孩及8名小朋友，表演熱情街舞開場，熱鬧滾滾。

李靜慧說，文化部從4月起委託台灣生活美學基金會進駐園區營運管理，讓位在台北空總舊址的台灣當代文化實驗場，結合花蓮及嘉義文創園區，資源共享達成串聯效果，策辦主題市集、創意講堂及多元文化體驗活動等，結合數位化、科技化等創新工具應用，持續提供嘉義民眾接觸前衛藝術實驗成果。

黃敏惠與立委王美惠希望文化部重視嘉義文化建設，增加補助，設置中央級文化場域，黃敏惠希望文化部早日提供文創園區Ｗ棟大樓，作為藝文典藏、展演空間，帶動觀光休閒文化發展。

第二屆「舞告好啉（台語有夠好喝）品生活節」，以在地酒、咖啡、茶飲品，以及在地街舞為主題策展，今起到23日為期半個月，連續2個周末有市集、靜態展出及動態展演，透過「市集」、「街舞」、「劇團」、「在地樂團」多元呈現，創造生活新風格。

除「喝一杯時刻」主題展、全國街舞尬陣外，包括歌手演唱會、街舞表演、主題展覽、文創市集、劇團演出等，期待再次創造佳績，讓文創園區發揮台灣飲品文化中心特色，成為雲嘉地區文化觀光重要地標。

今天邀請在地最傑出街舞團隊「築夢者」表演，明天北、中、南青年學子參與全國街舞尬鎮比賽，15、16日周末邀大咖歌手活力演唱，守夜人、Kivi、淺堤、王彙筑、神棍樂團等在地樂團及歌手，聯手獻上歌聲饗宴，更有在地知名劇團「阮劇團」、「不可無料劇場」上演精采戲劇表演，展演時間內容詳情，請看嘉義文創園區臉書粉專。

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