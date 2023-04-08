快訊

陸徐州「8孩鐵鍊女」近況曝！長子：已叫得出我名字

高端炒股案遭指釋出利多 陳時中問心無愧：審查與炒股是兩件事

影／嘉義文創園區委託台灣生活美學基金會營運 第2屆品生活節開幕

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義文化創意產業園區第二屆「舞告好啉品生活節」開幕。記者魯永明／攝影
嘉義文化創意產業園區第二屆「舞告好啉品生活節」開幕。記者魯永明／攝影

文化部2021年與委外經營「嘉義文化創意產業園區」的新嘉文創公司解約，收回經營，1日起重新委託財團法人台灣生活美學基金會進駐營運，上午文化部次長李靜慧與嘉義市長黃敏惠等來賓，參與第二屆「舞告好啉品生活節」開幕，築夢者5名辣妹女孩及8名小朋友，表演熱情街舞開場，熱鬧滾滾。

李靜慧說，文化部從4月起委託台灣生活美學基金會進駐園區營運管理，讓位在台北空總舊址的台灣當代文化實驗場，結合花蓮及嘉義文創園區，資源共享達成串聯效果，策辦主題市集、創意講堂及多元文化體驗活動等，結合數位化、科技化等創新工具應用，持續提供嘉義民眾接觸前衛藝術實驗成果。

黃敏惠與立委王美惠希望文化部重視嘉義文化建設，增加補助，設置中央級文化場域，黃敏惠希望文化部早日提供文創園區Ｗ棟大樓，作為藝文典藏、展演空間，帶動觀光休閒文化發展。

第二屆「舞告好啉（台語有夠好喝）品生活節」，以在地酒、咖啡、茶飲品，以及在地街舞為主題策展，今起到23日為期半個月，連續2個周末有市集、靜態展出及動態展演，透過「市集」、「街舞」、「劇團」、「在地樂團」多元呈現，創造生活新風格。

除「喝一杯時刻」主題展、全國街舞尬陣外，包括歌手演唱會、街舞表演、主題展覽、文創市集、劇團演出等，期待再次創造佳績，讓文創園區發揮台灣飲品文化中心特色，成為雲嘉地區文化觀光重要地標。

今天邀請在地最傑出街舞團隊「築夢者」表演，明天北、中、南青年學子參與全國街舞尬鎮比賽，15、16日周末邀大咖歌手活力演唱，守夜人、Kivi、淺堤、王彙筑、神棍樂團等在地樂團及歌手，聯手獻上歌聲饗宴，更有在地知名劇團「阮劇團」、「不可無料劇場」上演精采戲劇表演，展演時間內容詳情，請看嘉義文創園區臉書粉專。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

第二屆「舞告好啉品生活節」開幕，8名小朋友表演熱情街舞開場，熱鬧滾滾。記者魯永明／攝影
第二屆「舞告好啉品生活節」開幕，8名小朋友表演熱情街舞開場，熱鬧滾滾。記者魯永明／攝影
第二屆「舞告好啉品生活節」開幕，築夢者5名辣妹女孩表演熱情街舞開場。記者魯永明／攝影
第二屆「舞告好啉品生活節」開幕，築夢者5名辣妹女孩表演熱情街舞開場。記者魯永明／攝影
嘉義文化創意產業園區第二屆「舞告好啉品生活節」開幕。記者魯永明／攝影
嘉義文化創意產業園區第二屆「舞告好啉品生活節」開幕。記者魯永明／攝影
第二屆「舞告好啉品生活節」開幕，築夢者5名辣妹女孩表演熱情街舞開場。記者魯永明／攝影
第二屆「舞告好啉品生活節」開幕，築夢者5名辣妹女孩表演熱情街舞開場。記者魯永明／攝影
第二屆「舞告好啉品生活節」開幕，8名小朋友表演熱情街舞開場，熱鬧滾滾。記者魯永明／攝影
第二屆「舞告好啉品生活節」開幕，8名小朋友表演熱情街舞開場，熱鬧滾滾。記者魯永明／攝影
嘉義文化創意產業園區第二屆「舞告好啉品生活節」開幕，各式各樣市集展售。記者魯永明／攝影
嘉義文化創意產業園區第二屆「舞告好啉品生活節」開幕，各式各樣市集展售。記者魯永明／攝影
第二屆「舞告好啉品生活節」開幕，8名小朋友表演熱情街舞開場，熱鬧滾滾。記者魯永明／攝影
第二屆「舞告好啉品生活節」開幕，8名小朋友表演熱情街舞開場，熱鬧滾滾。記者魯永明／攝影

街舞 嘉義 文創 文化部 黃敏惠

延伸閱讀

借鏡小鎮醫師陳錦煌社會處方籤經驗推動嘉義市政 黃敏惠率團訪新港

中職／二軍首戰嘉義開打 市長黃敏惠歡迎球迷來「嘉」看球

連假「第二屆超跑抵嘉」！零四加速秀加上辣模讓車迷大飽眼福

向猝逝稻米專家吳永培致敬 黃敏惠開箱幸福嘉義米午餐

相關新聞

全台公共場域高齡友善有待努力 雲林要搶先當示範

台灣已邁入高齡化社會，無障礙環境督導委員鄭淑勻觀察，很多公共場域對於高齡者並不友善，要努力的空間還很大，雲林縣老人人口超...

嘉縣村長營造花旗木秘境開園 花期1個月

嘉義縣竹崎鄉義隆村長葉志紘在自家山坡地種植花旗木營造「阿拉伯的粉紅村」，300多株花旗木陸續開花染紅山頭，縣府與社區今天...

視察安平再生水廠 陳建仁：抗旱努力下南部6月底供水無虞

南部水情吃緊，行政院長陳建仁今天視察台南市安平再生水廠時表示，全球面臨環境變遷帶來的缺水問題，經過政府部門「多節水、多...

嘉義市軍輝橋便橋改道在即 管線牽移工程大塞車

嘉義市軍輝橋改建確定在今年5月改道上、下游便橋，便橋工程幾近完工，周邊管線也配合遷移，使得軍輝橋近來經常發生車流回堵現象...

影／嘉義文創園區委託台灣生活美學基金會營運 第2屆品生活節開幕

文化部2021年與委外經營「嘉義文化創意產業園區」的新嘉文創公司解約，收回經營，1日起重新委託財團法人台灣生活美學基金會...

民眾黨台南市黨部結合在地梅嶺淨山 百人清20幾袋垃圾

民眾黨台南市黨部與楠西區鹿田里發展協會、無黨籍市議員周奕齊等地方人士發起「梅嶺淨山趣」活動。今天黨部新主委蔡宛秦帶領黨工...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦