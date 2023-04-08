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民眾黨台南市黨部結合在地梅嶺淨山 百人清20幾袋垃圾
民眾黨台南市黨部與楠西區鹿田里發展協會、無黨籍市議員周奕齊等地方人士發起「梅嶺淨山趣」活動。今天黨部新主委蔡宛秦帶領黨工、志工與協會理事長江明得、前台聯立委許忠信等地方人士上百人淨山。共清理出20幾袋的垃圾。
參加民眾也表示，正值梅子產季，梅嶺淨山活動不只可以做環保，還能到現場大啖有名的梅子雞，真的是一舉兩得。
市黨部表示，淨山趣活動以梅嶺觀音步道與伍龍步道為主，大家賞景賞梅外也期望藉此機會關注梅嶺螢火蟲生態環境問題，極端氣候影響梅嶺去年至今已6百多天沒下大雨，螢火蟲能否再現讓人擔憂。
主委蔡宛秦表示，感謝在地鹿田里發展協會與周奕齊合力，促成百人響應。「只要是為了台灣這塊土地福祉，政治上的共融合作都是好事」，尤其「環境永續一直是民眾黨的五大核心價值之一」，透過身體力行實踐，不止是要為人類下一代落實永續發展目標，也期望走入在地，讓大家關注螢火蟲生態繁衍環保議題，共同守護梅嶺螢火蟲生態寶藏，讓觀光經濟與生態保護取得共榮、共好的願景。
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