民眾黨台南市黨部結合在地梅嶺淨山 百人清20幾袋垃圾

民眾黨台南市黨部與楠西區鹿田里發展協會、無黨籍市議員周奕齊等地方人士發起「梅嶺淨山趣」活動。今天黨部新主委蔡宛秦帶領黨工、志工與協會理事長江明得、前台聯立委許忠信等地方人士上百人淨山。共清理出20幾袋的垃圾。

參加民眾也表示，正值梅子產季，梅嶺淨山活動不只可以做環保，還能到現場大啖有名的梅子雞，真的是一舉兩得。

市黨部表示，淨山趣活動以梅嶺觀音步道與伍龍步道為主，大家賞景賞梅外也期望藉此機會關注梅嶺螢火蟲生態環境問題，極端氣候影響梅嶺去年至今已6百多天沒下大雨，螢火蟲能否再現讓人擔憂。