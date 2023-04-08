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「台南市桐花祭」金曲歌手黃瑋傑在地樂團 明天梅嶺演出

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「台南市桐花祭」金曲歌手黃瑋傑在地樂團明天梅嶺演出。圖／主辦單位提供
「台南市桐花祭」金曲歌手黃瑋傑在地樂團明天梅嶺演出。圖／主辦單位提供

「2023台南桐花祭」明天梅嶺大湖桶賞桐步道登場，台南市客委會邀請客家歌手黃瑋傑、在地楠西國小管樂團、楠西國中琴聲繪影社、南園客家箏樂團、南瀛客家文化協會、台南市客家教育協會桐花樹下輪番演出。

客委會主委古秀妃表示，歌手黃瑋傑是台南出生成長的客家第二代，從事多種音樂創作，數次入圍金曲獎最佳客語專輯、最佳客語歌手，也曾獲金音獎最佳民謠單曲獎；他關注參與社會及環境議題，透過音樂展現社會真實樣貌，音樂曲風多元豐富，是客家新生代的創作型歌手。

楠西國小管樂團說，連續兩年受邀演出，這次挑選客家曲目「油桐花」表演，在偏鄉山區，要學習音樂非常困難，成立樂團更為不易，幸得校友江誠蔚長期贊助，才能繼續維持，「音樂陶冶性情，希望學弟妹有更多機會接觸，快樂無壓力學習音樂，校友單純又熱切的心念，是小朋友可學習音樂的最重要來源」。

楠西國中琴聲繪影社謝伊涵老師說，為讓學生在平日有學習鋼琴、姆指琴、木箱鼓及烏克麗麗等樂器機會，學校特別參與桐花祭活動表演，邀請客語薪傳師陳莉萍老師教唱客語歌曲，讓學生們沈浸在美好的客家樂符中。

客委會表示，「南園客家箏樂團」、「南方優客八音樂團」及「南瀛客家文化協會」是傳承客家箏曲、客家八音、客家歌謠為目標的在地團體，在台南耕耘2、30年培育無數學子，不間斷長期學習打造厚實基礎，桐花祭音樂會帶來他們的好琴藝、好聲音，用音樂讚揚美麗的大地。活動詳情在「台南客家」粉絲專頁(https://reurl.cc/2DeQdn)。

「台南市桐花祭」金曲歌手黃瑋傑在地樂團明天梅嶺演出。圖／主辦單位提供
「台南市桐花祭」金曲歌手黃瑋傑在地樂團明天梅嶺演出。圖／主辦單位提供
「台南市桐花祭」金曲歌手黃瑋傑在地樂團明天梅嶺演出。圖／主辦單位提供
「台南市桐花祭」金曲歌手黃瑋傑在地樂團明天梅嶺演出。圖／主辦單位提供

桐花祭 台南 樂團

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