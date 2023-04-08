全台公共場域高齡友善有待努力 雲林要搶先當示範

台灣已邁入高齡化社會，無障礙環境督導委員鄭淑勻觀察，很多公共場域對於高齡者並不友善，要努力的空間還很大，雲林縣老人人口超過20%，為建構公共友善環境，並契合高齡者旅遊需求，縣政府針對縣內公共空間啟動高齡友善公共設施環境檢視改善計畫，期盼營造全台第一個高齡友善示範城市。

雲林縣啟動高齡友善公共設施環境檢視，第一站就是許多長輩常去休憩的古坑鄉綠色隧道公園，雲林縣長張麗善率縣府團隊、內政部營建署公共建築物無障礙環境督導委員鄭淑勻、古坑鄉長林慧如實際勘查發現，綠色隧道的座椅沒有把手協助長輩起身，就是一大不便。

不只座椅沒有把手，人行道不平整，也容易讓長輩跌倒，就連洗手台也因高度太高，對身障者使用不便，林慧如說，已經有民眾反映綠色隧道無障礙設施不足，迎接高齡社會，古坑鄉公所希望一舉到位，在縣府的協助下成為範本，將綠色隧道改成標準版無障礙且高齡友善空間，成為地方的模範。

鄭淑勻說，長輩行動越來越緩慢，但高齡友善設施卻沒有跟上，她訪遍各縣市，發現有的縣市不太重視高齡友善，因為按照無障礙法規來做要花很多錢，很多公私部門就會退卻。

以六都為例，公共場域都是以無障礙標準施做，但仍不屬於高齡友善場所，因為身障者跟高齡者需求不太一樣，很多高齡者不會去用無障礙設施，覺得那是身障者在用，例如無障礙廁所，他們甚至不知道該怎麼使用。

她認為各縣市在高齡友善的場域改善要努力的空間很大，雲林縣政府要以高齡友善的方式來改善公共場域，她很期待。

張麗善說，雲林縣全面啟動公共場域無障礙設施的檢視及改善，要讓長輩、身心障礙朋友以及推著娃娃車的婦女朋友們都能夠暢行無阻走出來。