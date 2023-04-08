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全台公共場域高齡友善有待努力 雲林要搶先當示範

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（左二）、內政部營建署公共建築物無障礙環境督導委員鄭淑勻（右二）等人勘查雲林縣古坑綠色隧道公園，針對高齡友善環境提出改善建議。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（左二）、內政部營建署公共建築物無障礙環境督導委員鄭淑勻（右二）等人勘查雲林縣古坑綠色隧道公園，針對高齡友善環境提出改善建議。記者陳雅玲／攝影

台灣已邁入高齡化社會，無障礙環境督導委員鄭淑勻觀察，很多公共場域對於高齡者並不友善，要努力的空間還很大，雲林縣老人人口超過20%，為建構公共友善環境，並契合高齡者旅遊需求，縣政府針對縣內公共空間啟動高齡友善公共設施環境檢視改善計畫，期盼營造全台第一個高齡友善示範城市。

雲林縣啟動高齡友善公共設施環境檢視，第一站就是許多長輩常去休憩的古坑鄉綠色隧道公園，雲林縣長張麗善率縣府團隊、內政部營建署公共建築物無障礙環境督導委員鄭淑勻、古坑鄉長林慧如實際勘查發現，綠色隧道的座椅沒有把手協助長輩起身，就是一大不便。

不只座椅沒有把手，人行道不平整，也容易讓長輩跌倒，就連洗手台也因高度太高，對身障者使用不便，林慧如說，已經有民眾反映綠色隧道無障礙設施不足，迎接高齡社會，古坑鄉公所希望一舉到位，在縣府的協助下成為範本，將綠色隧道改成標準版無障礙且高齡友善空間，成為地方的模範。

鄭淑勻說，長輩行動越來越緩慢，但高齡友善設施卻沒有跟上，她訪遍各縣市，發現有的縣市不太重視高齡友善，因為按照無障礙法規來做要花很多錢，很多公私部門就會退卻。

以六都為例，公共場域都是以無障礙標準施做，但仍不屬於高齡友善場所，因為身障者跟高齡者需求不太一樣，很多高齡者不會去用無障礙設施，覺得那是身障者在用，例如無障礙廁所，他們甚至不知道該怎麼使用。

她認為各縣市在高齡友善的場域改善要努力的空間很大，雲林縣政府要以高齡友善的方式來改善公共場域，她很期待。

張麗善說，雲林縣全面啟動公共場域無障礙設施的檢視及改善，要讓長輩、身心障礙朋友以及推著娃娃車的婦女朋友們都能夠暢行無阻走出來。

縣府計畫處長李明岳表示，縣府將由各局處認養，針對縣內民眾喜愛的公共場域，包括公園、寺廟等，積極改善場域的環境危險因子，並加以輔助高齡或身障功能不足的地方，用少少的經費改善，提供民眾一個安全、舒適、便利的友善旅遊環境，並能提供行動不便者使用需求與功能性，同時行銷雲林。

雲林縣政府針對縣內公共空間啟動高齡友善公共設施環境檢視改善計畫，期盼營造全台第一個高齡友善城市。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府針對縣內公共空間啟動高齡友善公共設施環境檢視改善計畫，期盼營造全台第一個高齡友善城市。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（左二）、內政部營建署公共建築物無障礙環境督導委員鄭淑勻（右二）等人勘查雲林縣古坑綠色隧道公園，發現座椅上沒有把手，恐讓長者起身不便。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（左二）、內政部營建署公共建築物無障礙環境督導委員鄭淑勻（右二）等人勘查雲林縣古坑綠色隧道公園，發現座椅上沒有把手，恐讓長者起身不便。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府針對縣內公共空間啟動高齡友善公共設施環境檢視改善計畫，期盼營造全台第一個高齡友善城市。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府針對縣內公共空間啟動高齡友善公共設施環境檢視改善計畫，期盼營造全台第一個高齡友善城市。記者陳雅玲／攝影

身障者 雲林 綠色隧道

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