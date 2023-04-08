台南市警局今辦育樂營 400多青少年及弱勢家庭虎頭埤同樂

台南市警察局今天在虎頭埤風景區舉辦「府城少年同樂『趣』」育樂營，邀請400多位青少年及弱勢家庭、分隊挑戰四大關卡，考驗團隊合作精神，兼具體能與反毒及法律常識，闖關後還有熱鬧BBQ餐飲活動，要讓大家這個周末過得充實又歡樂。

市長黃偉哲上午主持活動開幕，感謝警察局及社福團體共同努力，也對參加活動的同學喊話「玩得開心才是真的」，期待大家有快樂收獲滿滿的一天。

現場還有交通警察大隊、婦幼警察隊、犯罪預防科及政風室等單位針對防制少年「涉毒」、「參與詐欺集團」、「交通及婦幼安全」及「廉政宣導」等主題設置宣導攤位，希望寓教於樂。