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借鏡小鎮醫師陳錦煌社會處方籤經驗推動嘉義市政 黃敏惠率團訪新港

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠率主管參觀新港鄉培桂堂，與小鎮醫師陳錦煌、新港文教基金會董事長陳政鴻交流。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠率主管參觀新港鄉培桂堂，與小鎮醫師陳錦煌、新港文教基金會董事長陳政鴻交流。圖／嘉市府提供

嘉義縣新港鄉「小鎮醫師」陳錦煌創辦新港文教基金會，以社區「社會處方籤」概念，營造「健康社區」，榮獲文化部社區營造獎：嘉義市長黃敏惠昨天下午率主管參訪新港，與陳錦煌、新港文教基金會董事長陳政鴻交流，互動熱絡，作為嘉市政策推動參考借鏡。

市府團隊參訪新港奉天宮、培桂堂及陳錦煌創辦的老人樂活基地新港素園等地，陳錦煌說，社會處方籤概念來自英國，是非醫療介入，需要連結社區資源，共同解決社會問題。新港文教基金會這幾年透過「新港素園」成為長照據點，結合志工、新住民、外籍移工及社區照顧力量，提供失智長輩與社區連結，延緩失智、失能，減少醫療資源浪費。

陳錦煌分享新港文教基金會推動社會處方籤成功案例，提及高鐵1日生活圈對大嘉義影響甚鉅，面對高齡化、少子化社會衝擊，需提前布局因應。陳政鴻說，基金會長年耕耘社造，從無到有、開花結果，相信由下而上協力共好，透過志工參與陪伴與長輩互動，激發社區能量，持續推動文化、教育與閱讀，讓社區更美好。

黃敏惠感謝陳政鴻、陳錦煌用心安排，她說，新港文教基金會在歷任董事長帶領下，推動教育、文化、社區營造都有亮眼表現，建立社區自主永續經營機制，榮獲文化部社區營造獎，是地方創生典範，新港文教基金會作為台灣社區營造先驅，改變未來，陳錦煌熱忱長年推動公共事務，關心協助弱勢族群，展現醫者仁心之風範。

黃敏惠說，嘉市要成為健康老化、活躍老化城市，汲取成功經驗融入施政，讓嘉市不斷突破創新，市府團隊今年有多位新局處長加入，推動十大旗艦計畫需放眼大嘉義布局，新港經驗給嘉市很多啟發。

嘉義市長黃敏惠昨天下午率主管參訪新港鄉奉天宮。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠昨天下午率主管參訪新港鄉奉天宮。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠參觀新港鄉培桂堂。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠參觀新港鄉培桂堂。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠（中）參觀新港鄉培桂堂，與小鎮醫師陳錦煌（右）新港文教基金會董事長陳政鴻（左）交流，互動熱絡。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠（中）參觀新港鄉培桂堂，與小鎮醫師陳錦煌（右）新港文教基金會董事長陳政鴻（左）交流，互動熱絡。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠（右六）率主管參訪新港鄉，與小鎮醫師陳錦煌（左三）新港文教基金會董事長陳政鴻交流，互動熱絡。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠（右六）率主管參訪新港鄉，與小鎮醫師陳錦煌（左三）新港文教基金會董事長陳政鴻交流，互動熱絡。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠率主管參訪新港鄉小鎮醫師陳錦煌創辦的老人樂活基地新港素園。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠率主管參訪新港鄉小鎮醫師陳錦煌創辦的老人樂活基地新港素園。圖／嘉市府提供

嘉義 社區營造 黃敏惠

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