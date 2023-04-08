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借鏡小鎮醫師陳錦煌社會處方籤經驗推動嘉義市政 黃敏惠率團訪新港
嘉義縣新港鄉「小鎮醫師」陳錦煌創辦新港文教基金會，以社區「社會處方籤」概念，營造「健康社區」，榮獲文化部社區營造獎：嘉義市長黃敏惠昨天下午率主管參訪新港，與陳錦煌、新港文教基金會董事長陳政鴻交流，互動熱絡，作為嘉市政策推動參考借鏡。
市府團隊參訪新港奉天宮、培桂堂及陳錦煌創辦的老人樂活基地新港素園等地，陳錦煌說，社會處方籤概念來自英國，是非醫療介入，需要連結社區資源，共同解決社會問題。新港文教基金會這幾年透過「新港素園」成為長照據點，結合志工、新住民、外籍移工及社區照顧力量，提供失智長輩與社區連結，延緩失智、失能，減少醫療資源浪費。
陳錦煌分享新港文教基金會推動社會處方籤成功案例，提及高鐵1日生活圈對大嘉義影響甚鉅，面對高齡化、少子化社會衝擊，需提前布局因應。陳政鴻說，基金會長年耕耘社造，從無到有、開花結果，相信由下而上協力共好，透過志工參與陪伴與長輩互動，激發社區能量，持續推動文化、教育與閱讀，讓社區更美好。
黃敏惠感謝陳政鴻、陳錦煌用心安排，她說，新港文教基金會在歷任董事長帶領下，推動教育、文化、社區營造都有亮眼表現，建立社區自主永續經營機制，榮獲文化部社區營造獎，是地方創生典範，新港文教基金會作為台灣社區營造先驅，改變未來，陳錦煌熱忱長年推動公共事務，關心協助弱勢族群，展現醫者仁心之風範。
黃敏惠說，嘉市要成為健康老化、活躍老化城市，汲取成功經驗融入施政，讓嘉市不斷突破創新，市府團隊今年有多位新局處長加入，推動十大旗艦計畫需放眼大嘉義布局，新港經驗給嘉市很多啟發。
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