快訊

被問2024大選是否可能跟朱立倫搭配？郭台銘揮揮手說這3個字

星宇頻被取消、改點「高端精品」形象破功？這原因造成

網美「拖床墊擠進陽台」挨批丟臉到國外 助理出面還原現場狀況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

乾旱台南梅子8成長不大 曾文溪「水潭」成芒果救命水

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎／台南即時報導
台南梅子進入產季，因缺少雨水有近8成果實偏小。圖／郭國文服務處提供
台南梅子進入產季，因缺少雨水有近8成果實偏小。圖／郭國文服務處提供

台南春雨稀少，依氣象局資料，台南站3月僅降雨跡，累積雨量為該站歷年同期最少，目前曾文水庫有效蓄水率僅剩11.3%，久旱不雨導致山區灌溉水短缺，台南芒果進入結果期，因久旱不雨，不少果農抽取曾文溪水灌溉，在溪水逐漸乾涸後，幾處較深的水潭成為「救命水」，農民日夜守護避免水源遭到淤泥覆蓋。

楠西產銷班長楊沁涓表示，前年大旱水潭幫助果園度過缺水危機，但水庫清淤的淤泥傾倒在水源上游，流入水潭含沙量高，燒壞好幾個馬達，農民今年更提高警覺，立委郭國文、南水局和包商日前已協調，傾倒淤泥不能影響到農民灌溉水源。

市府原計畫將資源回收中心的放流水，載運到山區缺水灌溉的地點，再由有需要的農民取水到果園灌溉，4區公所盤點後共要設29處取水點，每日需水約500噸，但和農業局討論後，因用水需符合農業灌溉用水標準，加上台南芒果多是外銷日本，因水質需經過檢測為求慎重暫時喊停。

台南梅子進入採收期，卻因缺水、氣候忽冷忽熱等因素影響，約8成梅子果粒過小，導致難以找到願意認購的業者。眼看採收期將臨，卻找不到買加，讓梅農擔憂生計會受影響。

立委郭國文團隊昨天邀請農委會農糧署、台南區農業改良場、南市府農業局到楠西會勘梅子狀況，並希望政府協助業者收購梅子透過媒合加工廠商來收購梅子，減少梅農的虧損，希望相關單位多加提供楠西梅農協助。

台南市曾文溪上游不少果園仰賴河床上的水潭灌溉，乾旱日益嚴重，農民也日夜守護「救命水」。圖／翻攝自楊沁涓臉書
台南市曾文溪上游不少果園仰賴河床上的水潭灌溉，乾旱日益嚴重，農民也日夜守護「救命水」。圖／翻攝自楊沁涓臉書

台南 曾文水庫 農民

延伸閱讀

證交法「揪藏鏡人條款」 過頭關

電價調漲苦到租屋族 立委提3解方

電價調漲增加租屋族負擔 綠委籲租屋電價透明化

催生台灣文學國家園區 郭國文盼設在麻豆

相關新聞

借鏡小鎮醫師陳錦煌社會處方籤經驗推動嘉義市政 黃敏惠率團訪新港

嘉義縣新港鄉「小鎮醫師」陳錦煌創辦新港文教基金會，以社區「社會處方籤」概念，營造「健康社區」，榮獲文化部社區營造獎：嘉義...

乾旱台南梅子8成長不大 曾文溪「水潭」成芒果救命水

台南春雨稀少，依氣象局資料，台南站3月僅降雨跡，累積雨量為該站歷年同期最少，目前曾文水庫有效蓄水率僅剩11.3%，久旱不...

台南旅遊熱一房難求？黃偉哲聽到了 觀旅局提因應策略

疫後出遊台南觀光熱潮不斷，近期持續大量旅客湧入台南，每到假日常有一房難求之情形，還有遊客表示住宿1晚房價5000元引發熱...

扯！嘉義違建棺材工廠不甩縣府停工令 清明連假強渡關山

有民眾投訴，嘉義縣大林鎮三角里石仔寮農地興建違章的棺材工廠，多次檢舉不見強制力介入，農地「種」出超大違章，短短3、4個月...

迎接復活節 天主教嘉義教區主教仿效耶穌謙卑服務為教友洗腳

明天是春分月圓後的第一個周日、耶穌復活節，是天主教、基督教最重要的節慶，天主教迎接復活節，經四旬期、聖周的準備祈禱、刻苦...

企業拚減碳 雲縣府設窗口

2050淨零排放是全球共同課題，不少中小企業為拚減碳，到處尋找資源，甚至花大錢找顧問提供建議，雲林縣府與雲科大官學合作，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦