乾旱台南梅子8成長不大 曾文溪「水潭」成芒果救命水

台南春雨稀少，依氣象局資料，台南站3月僅降雨跡，累積雨量為該站歷年同期最少，目前曾文水庫有效蓄水率僅剩11.3%，久旱不雨導致山區灌溉水短缺，台南芒果進入結果期，因久旱不雨，不少果農抽取曾文溪水灌溉，在溪水逐漸乾涸後，幾處較深的水潭成為「救命水」，農民日夜守護避免水源遭到淤泥覆蓋。

楠西產銷班長楊沁涓表示，前年大旱水潭幫助果園度過缺水危機，但水庫清淤的淤泥傾倒在水源上游，流入水潭含沙量高，燒壞好幾個馬達，農民今年更提高警覺，立委郭國文、南水局和包商日前已協調，傾倒淤泥不能影響到農民灌溉水源。

市府原計畫將資源回收中心的放流水，載運到山區缺水灌溉的地點，再由有需要的農民取水到果園灌溉，4區公所盤點後共要設29處取水點，每日需水約500噸，但和農業局討論後，因用水需符合農業灌溉用水標準，加上台南芒果多是外銷日本，因水質需經過檢測為求慎重暫時喊停。

台南梅子進入採收期，卻因缺水、氣候忽冷忽熱等因素影響，約8成梅子果粒過小，導致難以找到願意認購的業者。眼看採收期將臨，卻找不到買加，讓梅農擔憂生計會受影響。