台南旅遊熱一房難求？ 黃偉哲聽到了 觀旅局提因應策略
疫後出遊台南觀光熱潮不斷，近期持續大量旅客湧入台南，每到假日常有一房難求之情形，還有遊客表示住宿1晚房價5000元引發熱議，市府觀旅局表示，市長黃偉哲非常重視，也聽到遊客的心聲，考量下半年將有全國運動會等多項大型活動將在台南舉辦，對於住宿需求持續旺盛，昨天邀集相關旅宿公會研商因應策略，將推出台南市專屬訂房系統。
黃偉哲表示，雖然國門開放，連假期間已湧現出國人潮，但台南旅遊魅力不減，春節、228及清明節連續假期維持高檔熱度。清明節連續假期更有超過450萬人次遊客造訪台南，包括鹽水老街、德元埤荷蘭村、孔廟文化園區等景點的遊客人數都較去年同期呈現倍數成長。
因應下半年即將舉辦全國運動會及相關宗教活動，預期將持續有大量旅客入住台南。為因應大量旅客的住宿需求，指示觀光旅遊局研議配套機制，並落實旅宿業管理，以保障旅客安全及權益
觀光旅遊局會同台南市旅館商業同業公會、台南市直轄市旅館商業同業公會、台南市民宿文化發展協會及台南市旅行商業同業公會研議對策。昨天在永華市政中心召開第2場研商會議，討論因應大量住房需求機制。
觀光旅遊局表示，因應近期大量旅客的住宿需求，也預期明年台南400系列活動及2024台灣燈會將持續吸引國內外旅客造訪台南，協調台南市旅行商業同業公會開發專屬訂房系統，並各公會鼓勵會員加入，系統已開放旅宿業測試，預計近期可正式上線，將可大幅提升旅行業找尋大量房源的效率，更能促進整體觀光效益。
規畫台南市專屬訂房系統的南市旅行商業同業公會蔡承鴻理事長說，這套訂房系統主要提供旅行業使用，可望有效解決旅行業同業近期找房的困擾，也會將相關公協會的建議納入系統調整。
台南市旅館商業同業公會理事長吳俊泰表示，最近已經接獲許多來自外縣市的訂房需求，雖然透過公會的管道協助，但仍難及時滿足日益增加的大量訂房，樂見建立台南市專屬訂房系統，加速媒合大量房源的效率。
台南市民宿文化發展協會理事長柯凱文指出，感謝市府團隊關心民宿發展，非常期望這套系統的上線，也希望穩定營運後，能再加入觀光工廠、租車、伴手禮及套裝遊程等，增加旅遊深度也共同營造多贏局面。
台南市直轄市旅館商業同業公會理事長古旆慈也指出，原縣區的旅館業分布廣泛，期盼透過這套系統能促進旅客體驗濱海、山林及溫泉的多元住宿場域。
觀光旅遊局代理局長林國華說，市府團隊對於旅宿業的發展，不僅重量也重質，除近2年分別針對旅館及民宿的品質提升外，今年也再開辦8場次25堂專業旅宿培訓課程，持續提升旅宿業的接待品質，成果也展現在自行車友善旅宿、好客民宿及環保旅店的成長。觀光旅遊局團隊將持續注意產業動態及趨勢，及時調整政策因應，也希望觀光產業共同合作，營造觀光共好氛圍。
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