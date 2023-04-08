扯！嘉義違建棺材工廠不甩縣府停工令 清明連假強渡關山

有民眾投訴，嘉義縣大林鎮三角里石仔寮農地興建違章的棺材工廠，多次檢舉不見強制力介入，農地「種」出超大違章，短短3、4個月就「蓋好蓋滿」，違建行為人還趁清明連假施工補鐵皮，只差蓋上大門就完工，讓周邊居民看傻眼，要求縣府鐵腕強拆，別讓行為人逍遙法外。

縣府經發處表示，該案趁清明連假違法施工，相關資料已蒐證完畢，已依違反建築法93條移送嘉義地檢署偵辦，地檢將傳喚，最重處一年以下有期徒刑，已列為優先排拆對象，依法處理中。

該間大型農地違章工廠座落嘉義縣大林鎮的頂林頭段，使用分區為特定農業區農牧用地，現場已經搭出高度約8公尺的大型鐵皮違建工廠，違建面積更高達2000平方公尺，違章量體相當大。

當地居民表示，原本地主轉手賣出後，新地主去年底開始在農用地上填土搭起鋼構鐵皮，聲稱是要當倉庫使用，但這幾個月以來無視縣府張貼的勒令停工公告，工廠越蓋越大，居民還看到工廠內部有放了棺材，有人員出入工作，並持續施作違章工廠，現在就差廣場跟進出大門就完工了。

依據該違章工廠圍牆外公告，嘉義縣政府經濟發展處2月16日張貼違建查報單，2月20日、3月13日也接連張貼勒令停工公告，明確指出現場已經違反建築法第25條，擅自建造建築物，請立即停工，如制止不從繼續施工，將依法送辦。