迎接復活節 天主教嘉義教區主教仿效耶穌謙卑服務為教友洗腳
明天是春分月圓後的第一個周日、耶穌復活節，是天主教、基督教最重要的節慶，天主教迎接復活節，經四旬期、聖周的準備祈禱、刻苦，嘉義教區主教浦英雄仿效耶穌在受難被釘十字架前夕，在嘉義市聖若望主教座堂，蹲下逐一為12名男女教友洗腳舉行濯足禮，學習耶穌謙卑、服務精神。
天主教嘉義教區主教座堂說，今晚聖周禮儀高峰，浦英雄主祭帶領神父、修女、教友們，舉行復活前夕守夜禮，明天上午舉行復活節感恩祭，聖周禮儀按照福音記載及教會傳統，依序舉行聖枝遊行、祝聖聖油、主的晚餐、主受難者（守大小齋）。
復活節紀念耶穌受難及復活，重要性僅次於聖誕節，復活節象徵重生、希望與光明。福音記載，耶穌為拯救世人被釘十字架上犧牲，葬禮過後信眾前往墓穴查看，發現耶穌屍體不見了，深信耶穌復活。
復活節最特別在不是每年都是固定某一天，而是春分月圓後第一個星期日，春分後進入晝長夜短日子，象徵「光明戰勝黑暗」，與象徵光明的復活節相呼應。
浦英雄勉勵神父：「我們要擁抱弱小，別忘了我們只是耶穌救贖工具，真正施行是基督；我們是教會祝聖的司鐸（神父），要心思純潔如同鴿子，施行聖事代表基督，我們只是天主的工具、是基督的代表，是天主聖三的行動」。
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