快訊

獨／陳啟昱農舍附近兩棟連帶被罰 神秘主人身分遭起底

迎接復活節 天主教嘉義教區主教仿效耶穌謙卑服務為教友洗腳

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義教區主教浦英雄仿效耶穌在受難被釘十字架前夕，在嘉義市聖若望主教座堂，蹲下逐一為12名男女教友洗腳，學習耶穌謙卑、服務精神。圖／聖若望主教座堂提供
嘉義教區主教浦英雄仿效耶穌在受難被釘十字架前夕，在嘉義市聖若望主教座堂，蹲下逐一為12名男女教友洗腳，學習耶穌謙卑、服務精神。圖／聖若望主教座堂提供

明天是春分月圓後的第一個周日、耶穌復活節，是天主教、基督教最重要的節慶，天主教迎接復活節，經四旬期、聖周的準備祈禱、刻苦，嘉義教區主教浦英雄仿效耶穌在受難被釘十字架前夕，在嘉義市聖若望主教座堂，蹲下逐一為12名男女教友洗腳舉行濯足禮，學習耶穌謙卑、服務精神。

天主教嘉義教區主教座堂說，今晚聖周禮儀高峰，浦英雄主祭帶領神父、修女、教友們，舉行復活前夕守夜禮，明天上午舉行復活節感恩祭，聖周禮儀按照福音記載及教會傳統，依序舉行聖枝遊行、祝聖聖油、主的晚餐、主受難者（守大小齋）。

復活節紀念耶穌受難及復活，重要性僅次於聖誕節，復活節象徵重生、希望與光明。福音記載，耶穌為拯救世人被釘十字架上犧牲，葬禮過後信眾前往墓穴查看，發現耶穌屍體不見了，深信耶穌復活。

復活節最特別在不是每年都是固定某一天，而是春分月圓後第一個星期日，春分後進入晝長夜短日子，象徵「光明戰勝黑暗」，與象徵光明的復活節相呼應。

浦英雄勉勵神父：「我們要擁抱弱小，別忘了我們只是耶穌救贖工具，真正施行是基督；我們是教會祝聖的司鐸（神父），要心思純潔如同鴿子，施行聖事代表基督，我們只是天主的工具、是基督的代表，是天主聖三的行動」。

天主教迎接復活節，經四旬期、聖周的準備祈禱、刻苦。圖／聖若望主教座堂提供
天主教迎接復活節，經四旬期、聖周的準備祈禱、刻苦。圖／聖若望主教座堂提供
嘉義教區主教浦英雄仿效耶穌在受難被釘十字架前夕，在嘉義市聖若望主教座堂，蹲下逐一為12名男女教友洗腳，學習耶穌謙卑、服務精神。圖／聖若望主教座堂提供
嘉義教區主教浦英雄仿效耶穌在受難被釘十字架前夕，在嘉義市聖若望主教座堂，蹲下逐一為12名男女教友洗腳，學習耶穌謙卑、服務精神。圖／聖若望主教座堂提供
天主教迎接復活節，經四旬期、聖周的準備祈禱、刻苦，嘉義教區主教浦英雄在司鐸日彌撒祝聖聖油。圖／聖若望主教座堂提供
天主教迎接復活節，經四旬期、聖周的準備祈禱、刻苦，嘉義教區主教浦英雄在司鐸日彌撒祝聖聖油。圖／聖若望主教座堂提供
天主教嘉義教區主教浦英雄與教區神父們一起慶祝聖周司鐸日。圖／聖若望主教座堂提供
天主教嘉義教區主教浦英雄與教區神父們一起慶祝聖周司鐸日。圖／聖若望主教座堂提供

耶穌 復活節 嘉義

延伸閱讀

台灣虎航復活節找蛋 全航線隨機出現100元機票這天開搶

又下雨了！ 嘉義清晨降雨2小時 惜雨少未解旱象

知識結合信仰：17世紀，耶穌會士基爾學打造「認識上帝的博物館」

牧師嘆「砸錢排隊看BLACKPINK卻不願認識耶穌」：現代教會的問題

相關新聞

迎接復活節 天主教嘉義教區主教仿效耶穌謙卑服務為教友洗腳

明天是春分月圓後的第一個周日、耶穌復活節，是天主教、基督教最重要的節慶，天主教迎接復活節，經四旬期、聖周的準備祈禱、刻苦...

企業拚減碳 雲縣府設窗口

2050淨零排放是全球共同課題，不少中小企業為拚減碳，到處尋找資源，甚至花大錢找顧問提供建議，雲林縣府與雲科大官學合作，...

抓鰻補蝦 嘉義東石推廣在地食魚體驗

嘉義縣政府為讓更多人認識體驗漁業產地，昨天在東石鄉昕鮮漁場舉辦食魚體驗，料理達人蔡季芳、養殖職人唐昕遠與80位外縣市民眾...

住一晚5千元? 台南旅宿太貴惹議 業者：成本墊高

疫後國旅明顯回溫，台南是旅遊熱區，有民眾指連假來台南2天1夜花掉1萬3000元，其中住宿一晚高達5000元，引發熱議。旅...

嘉市鐵路高架化喊後年啟用 車輛基地未發包

鐵道局執行嘉市區鐵路高架化工程，含嘉義站、嘉北站及北回歸線等3座車站，鐵道局公布高架化及3座車站2025年底啟用，但水上...

鳳梨滯銷 南市府忙促銷 藍綠掀戰

國民黨立委陳以信昨天質疑鳳梨因政府沒及早因應而滯銷、希望大家都來幫忙吃鳳梨。民進黨台南市議員陳皇宇指陳以信「平常在台北、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦