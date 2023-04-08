嘉市鐵路高架化喊後年啟用 車輛基地未發包

鐵道局執行嘉市區鐵路高架化工程，含嘉義站、嘉北站及北回歸線等3座車站，鐵道局公布高架化及3座車站2025年底啟用，但水上鄉北回車輛調度基地，因營建工程建材漲價及缺工，增加預算，遲未發包，由於工期長達39個月卻未發包，為鐵路高架化完工增添變數。

鐵路高架化原編預算238.98億元，因建材漲價及缺工影響，增加水上鄉車輛調度基地預算支出，鐵道局中部工程處說，修正預算計畫報國發會審核中，高架化全部工程只剩車輛調度基地未發包。

除車輛調度基地工程未發包，地方人士擔心工程碰上最早嘉義人遺址，以及日治時期扇形車庫遺構，是否影響施工，中部工程處表示，調整工序避免影響，配合文化局指示辦理。

鐵道局說，嘉義站是台灣早期第一座串聯台鐵、糖鐵北港線、阿里山林鐵三鐵共構車站，也是嘉義計畫最核心的一環，未來將保留並再利用嘉義舊站及森鐵月台，改造成為新舊共存都市門戶特色，高架化車站設計將以阿里山日出、雲海、晚霞、森鐵、鐵道5大景為概念，以屋頂天際線、菱形雲狀玻璃帷幕及木構集成材等，展現出阿里山意象。

保留嘉義古蹟車站站體、林鐵使用的第一月台，新站將打造成新舊融合地標，主體結構為地下2層、地上4層綠建築，站內設6部電梯及10部電扶梯，讓行動不便、攜帶大件行李旅客暢行無阻；另設汽車269席、機車608席停車席位方便民眾停車，車站完成將提升大車站區商業機能，形成雲嘉區交通轉運樞紐，吸引觀光產業進駐，促進區域發展。