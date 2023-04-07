雲林學校週邊道路總體檢…行道地磚脫落 營建署允改善
為讓學生擁有安全的通學環境，立委林文瑞今天會同內政部營建副署長署於望聖及雲林縣府、公所，對北港建國國中及土庫國小週邊通學道路進行總體檢，發現部分人行道地磚脫落受損嚴重，危及學生及接送家長安全，營建署當場允諾全力協助改善。
林文瑞表示，土庫國小、建國國中均位於人口密集的市區，每天往來車輛及學生眾多，許多人行道狹小老舊或被車輛占用，嚴重擠壓行人的使用空間，學生也無適當等候接送的空間及通學路徑，與車爭道險象環生，為能打造安全的通道，要求營建署盡快核定經費加速改善。
縣府指出，建國國中正門口大同路及後側民樂路通學步道均老舊失修；民享路及長安街的既有路面也龜裂變形，有不少地磚因路樹根部竄生而脫落，均需全面更新重鋪，預估經費約3745萬元。
土庫國小周邊文化路及中正路新設環狀通學步道及校內新設學童安全步道改善，預估經費約580萬元。因土庫國小鄰近土庫商工，建議做一次性整體規畫，串聯兩校通學步道，一次解決學生上下學安全。
林文瑞也希望將人行道與學校退縮地結合為通學步道、修繕學校圍牆，植栽綠化、夜間照明、無障礙環境等，也方便社區進出，一舉兩得。他強調，雲林縣還有很多學校通學步道都亟需改善，中央編列50億元將善各地校園週邊道路，期待能與地方合作，帶給學生一條安全求學和回家的路。營建署也當場允諾會全力協助。
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