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好厲害紅螞蟻！築巢破壞紅綠燈 危害交通還咬傷警察
天氣轉熱紅螞蟻出籠！雲林縣虎尾鎮靠近高鐵附近的建成路口，紅綠燈昨晚忽然失靈，不會變換，時值深夜人車較少，但仍影響交通，正好巡邏路過的警員陳志明發現，擔心危及交通，打開燈號控制箱，準備重新啟動關關，沒想到手部突然一陣酸麻，抽出一看竟是紅螞蟻叮咬他，他忍痛調整好燈號後就醫，經服用抗過敏藥幸無大礙。
虎尾分局埒內所所長陳銘鴻和警員陳志明，昨天深夜巡邏勤務時，發現靠近雲林高鐵站的虎尾鎮學府西路和建成路口的號誌燈出現故障。雖然時值深夜，交通流量不太大，但因該路寬敞，夜行車速快，基於維護安全，兩人仍下車查看，並設法排除障礙。
所長陳銘鴻先於路口指揮交通，陳志明則走到燈號控制箱，準備重新啟動故障的號誌燈，不料當時天暗看不清楚控制箱內狀況，當他打開號誌燈箱，準備啟動開關時，箱內一些紅螞蟻可能受驚擾，群起螫咬，使他的雙手紅腫灼傷。
「哎呀！」陳明志突感手部一陣酸麻灼熱，用力甩掉手上螞蟻後，仍咬牙重置開關，讓號誌恢復正常，在排除障礙後，由所長陳銘鴻趕緊將他就近送往台大醫院虎尾分院就醫，經服用抗過敏藥及塗抹藥膏治療後，幸無大礙。
「好厲害紅螞蟻！」由於建成路一帶路樹草地多，加上天熱下雨，螞蟻容易選擇高處箱櫃築巢，才釀成交通號誌受損，連員警也被咬傷，不過對於陳忍痛完成維護安全任務，分局長吳正文除關心其傷情，也對他讚譽有加。
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