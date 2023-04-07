慈濟高雄及嘉義防災中心慰問陸軍五四工兵群清淤任務

因應南部地區水情嚴峻，陸軍第八軍團五四工兵群配合中央抗旱政策，自上個月起開始執行曾文水庫清淤任務，慈濟在獲悉官兵執行清淤任務後即著手規劃敬軍慰問活動，今天由高雄防災中心召集人潘機利率領慈濟團隊及企業主，帶著成噸的豐富物資，前往曾文水庫工地，慰問辛苦的官兵，由八軍團指揮官呂坤修代表官兵接受，不但展現軍愛民、民敬軍的精神，也用行動感謝國軍的辛勞。

慈濟高雄防災中心召集人潘機利表示，有國軍在的地方、民眾就感到安心，陸軍八軍團所屬工兵部隊，因應南部水情嚴峻，每日派遣近百名官兵，採平假日不停工的方式，積極協助水庫清淤，將可增加水庫容量減低旱情，這次任務大概90天的工期，預計清淤土方三十萬立方，必須在汛期前完成，官兵們在炎熱的太陽底下清淤非常辛苦，不但展現國軍平時能救災，戰時能夠保家衛國的精神，他們特地前來表達慈濟人的感恩，感謝工兵部隊辛勞付出。