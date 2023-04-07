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有感幼時家貧困境 蕭文龍助家扶兒從夢想出發

中央社／ 台中7日電
有感幼時家貧困境，事業有成後的蕭文龍（右2）攜手家扶認養多名弱勢童。中央社
有感幼時家貧困境，事業有成後的蕭文龍（右2）攜手家扶認養多名弱勢童。中央社

白手起家的實業鉅子蕭文龍，幼時家中務農生活清苦，事業有成後，蕭文龍與家扶攜手，20年陸續認養17名國外孩童，更遠赴當地探視孩童，協助改善環境。

蕭文龍致力回饋社會，與家扶攜手扶弱，行善腳步遍及海內外，他今天準備豐富菜餚席開多桌，宴請參與「海外精英培植計畫」的家扶學子，能從夢想出發，不乏來自史瓦帝尼、吉爾吉斯、蒙古的學子。

36年前蕭文龍白手起家成立台灣首間快速換模工廠，從員工5人的小辦公室到現在成為兩岸領導龍頭。他接受中央社記者採訪表示，家裡務農生活清苦，從小是阿嬤在農閒時養、賣豬，補貼學雜費讓他完成高工學業。

畢業後，他投入職場做學徒，肯學肯做深受老闆賞識，返鄉創業之初乏人問津，苦熬2、3年遇台灣經濟起飛，才發展出屬於他的藍海。

蕭文龍說，「這輩子做生意從來沒有向人低頭、借錢，但為了家扶孩子，不曉得鞠了多少躬、說了幾次拜託。」為了家扶兒，蕭文龍四處號召善心人士加入認養行列，還經常募款，希望拋磚引玉，有更多人加入善行。

蕭文龍更遠赴海外探視孩童，協助史瓦帝尼中心建造水井和社區廚房；吉爾吉斯中心設置供水站，改善當地兒少基本的生存條件。他說，到了國外看到認養的孩子，如看到自己的孩子般，相當感動，今年預計前往約旦。

「家扶海外精英培植計畫」實施第5年，現有15名海外學子在台接受高等教育。其中，就讀國際學程的大一生萬德，來自史瓦帝尼，自幼由母親撫養長大，2020年參與中心辦理的語言班，對中文和台灣文化深感興趣。

萬德感謝家扶提供學習機會，期許自己能和蕭文龍一樣學有所成，返國從事工廠經理職務，改善家計、為社會貢獻心力。

認養 史瓦帝尼

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