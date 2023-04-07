曾文溪床增設抽水站 補嘉義大埔供水缺口
嘉義縣大埔鄉因久旱未雨面臨缺水，台灣自來水公司第五區處近日在台3線333K附近曾文溪床增設抽水站，抽取溪水送大埔淨水場淨化處理，提供更穩定的自來水給當地居民使用。
台水今天發布新聞稿表示，因氣候變遷造成雨量豐枯水期分布不均，今年嘉義縣大埔鄉因久旱未雨，面臨缺水的困境，民眾生活、農業用水皆受影響。
台水指出，去年埋設完成由台3線333K附近連絡至大埔淨水場的導水管，今年再設置333K臨時抽水站取用曾文溪水源，日前已完工，一天約可抽取原水300至400公噸，補足大埔地區乾旱供水缺口。
自來水公司第五區處處長蕭淑貞表示，為確保民生供水無虞，水公司已積極尋找新水源，降低枯水時期缺水事件發生，呼籲民眾有水當思無水之苦，努力節省用水。
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