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40年沒自來水可用 烏腳病截肢老翁見自來水感動落淚

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台水公司第五區處長蕭淑貞說明施工過程及接水經過，她說施工不敢太震動，怕影響烏魚產卵。記者蔡維斌／攝影
台水公司第五區處長蕭淑貞說明施工過程及接水經過，她說施工不敢太震動，怕影響烏魚產卵。記者蔡維斌／攝影

雲林縣口湖鄉港東村養殖區19戶住戶，位處偏遠40年來沒有自來水可用，年近7旬的居民曾水上甚至因長期使用地下水罹烏腳病截去雙腳，他極力奔波請命，獲立委蘇治芬爭取約1千萬元，最近完成自來管線裝設，讓19戶終有乾淨水可用，今天住戶歡慶通水，曾水上落淚感謝期待後代的村民不要有人像他失去雙腿。

雲林縣口湖鄉港東村養殖區居民長久以來無自來水可用，只能靠抽地下水或遠赴一、兩公里外的加水站載水，嚴重影響居民生活，其中年近70歲的居民曾水上，因長期飲用含砷地下水導致罹烏腳病截肢失去雙腿。

曾水上說，他原居住村內，後因開發魚塭投入養殖，民國68年遷居至港東村養殖區，因養殖區幅員廣闊，距村子又有一段距離，所以以前附近居民多數靠打井抽地下水維生，當年還有投幣式加水站，大家有時每隔幾天就得開車回村子載水。

曾水上說，有人怕麻煩就裝設一些簡易過濾器，後來改裝逆滲透，井水則多半用來洗濯衣物鍋碗，飲用水雖多數有過濾，但濾心更換耗費嚴重，且一些有害物質也濾不乾淨，也將就著使用，甚至急用時還和井水混著用。

直到10年前發病了！回顧當時曾水上掩傷感，他說，起初腳出現黑點，他不以為意，直到前幾年出現一處小傷口，怎麼敷藥都難癒合，當時他懷疑與飲用水有關，於是改用加水站的水，但傷口愈來愈嚴重，到醫院檢查出烏腳病，直到去年截肢失去雙腿。

曾水上說，其實當地居民早就聯名申請裝設自來水，但因管線工程高達上千萬元，平均每戶約需負擔約52萬元以上，於是群起向立委蘇治芬陳情，經爭取後終讓大家有自來水可用，一圓40年的自來水夢。

今天由台水公司第5區處長蕭淑貞偕同立委蘇治芬、議員蔡岳儒等人和19戶用戶一起舉行簡單通水儀式，啟動水龍頭，當清水滾滾而出，每個人欣喜萬分，曾水上更老眼泛淚說，多年奔波終能如願，感謝大家的努力，希望未來後代不要有人像他失去雙腿。

蘇治芬指出，目前偏鄉仍有不少零散戶，負不起管線費無法接管，這次是以前瞻「自來水延管計畫」解決偏鄉無水問題。5區處長蕭淑貞也說， 這次施工主幹管約2.1公里，總工程費約1千萬元，用戶只需花費約1萬元就可接乾淨的水到家使用，口湖地區自來水普及率僅約85%，若有需求者可向水公司申請，只要條件符合即可施工接引管線。

歷經40年，口湖鄉港東村養殖區終有自來水可用，今天簡單的通水儀式，住戶都欣喜萬分。記者蔡維斌／攝影
歷經40年，口湖鄉港東村養殖區終有自來水可用，今天簡單的通水儀式，住戶都欣喜萬分。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉民曾水上長期沒有自來水飲用，造成雙腿截肢。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉民曾水上長期沒有自來水飲用，造成雙腿截肢。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉民曾水上長期沒有自來水飲用造成雙腿截肢，他細說數十年來的無水苦。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉民曾水上長期沒有自來水飲用造成雙腿截肢，他細說數十年來的無水苦。記者蔡維斌／攝影
雙腿截肢的曾水上見立委蘇治芬到來，當場老淚垂下，感謝大家幫忙。記者蔡維斌／攝影
雙腿截肢的曾水上見立委蘇治芬到來，當場老淚垂下，感謝大家幫忙。記者蔡維斌／攝影
曾水上的妻子也說長期使用地下水，腳也出現黑點，他們都很擔心，如今有乾淨的水使用，感激萬分。記者蔡維斌／攝影
曾水上的妻子也說長期使用地下水，腳也出現黑點，他們都很擔心，如今有乾淨的水使用，感激萬分。記者蔡維斌／攝影

口湖鄉 地下水 蘇治芬

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