推廣稻米節水種植 台南農改場引進紙蓆插秧機

台灣常面臨乾旱影響農業生產，台南農改良場引進日本紙蓆插秧機，有效降低種植水稻用水，同時除草、防福壽螺危害，今天在嘉義分場舉辦示範觀摩會，吸引近百名農民到場瞭解。

農委會台南區農業改良場嘉義分場長陳榮坤接受中央社記者訪問表示，紙蓆插秧機插秧方式是在田裡舖上一層紙，再將紙戳洞將秧苗種入田裡，從舖紙、戳洞、插秧都由紙蓆插秧機完成，不需靠人工。

陳榮坤表示，目前水稻種植方式在插秧後30至35天，要每天補水保持一定水位，若採紙蓆插秧方式，大概一星期淹一次水。

陳榮坤說，紙蓆插秧還可以除草、防福壽螺的危害，水稻種在一層紙上，雜草與福壽螺都會被紙抑制生長；阻礙有機稻米發展的因素，5成以上都是除草問題，因此紙蓆插秧更有利發展有機稻米。

台南農改場說，紙蓆插秧已在日本施行20年以上，以前也曾引進台灣，但當年人工便宜，農民意願不高，目前環境改變，要請工人不容易，加上旱災頻傳，今天嘉義分場舉辦紙蓆插秧機田間操作示範觀摩會，吸引近百名農民與會，比以往多一倍以上。