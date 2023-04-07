快訊

普發6000元入帳…民眾刷存摺卻見60多萬消失 中華郵政回應了

周日好天氣！ 東北季風減弱 北台氣溫將明顯回升

推廣稻米節水種植 台南農改場引進紙蓆插秧機

中央社／ 嘉義縣7日電
台南農改良場引進日本紙蓆插秧機，有效降低種植水稻用水，同時除草、防福壽螺危害，今天在嘉義分場舉辦示範觀摩會，吸引近百名農民到場瞭解。中央社
台南農改良場引進日本紙蓆插秧機，有效降低種植水稻用水，同時除草、防福壽螺危害，今天在嘉義分場舉辦示範觀摩會，吸引近百名農民到場瞭解。中央社

台灣常面臨乾旱影響農業生產，台南農改良場引進日本紙蓆插秧機，有效降低種植水稻用水，同時除草、防福壽螺危害，今天在嘉義分場舉辦示範觀摩會，吸引近百名農民到場瞭解。

農委會台南區農業改良場嘉義分場長陳榮坤接受中央社記者訪問表示，紙蓆插秧機插秧方式是在田裡舖上一層紙，再將紙戳洞將秧苗種入田裡，從舖紙、戳洞、插秧都由紙蓆插秧機完成，不需靠人工。

陳榮坤表示，目前水稻種植方式在插秧後30至35天，要每天補水保持一定水位，若採紙蓆插秧方式，大概一星期淹一次水。

陳榮坤說，紙蓆插秧還可以除草、防福壽螺的危害，水稻種在一層紙上，雜草與福壽螺都會被紙抑制生長；阻礙有機稻米發展的因素，5成以上都是除草問題，因此紙蓆插秧更有利發展有機稻米。

台南農改場說，紙蓆插秧已在日本施行20年以上，以前也曾引進台灣，但當年人工便宜，農民意願不高，目前環境改變，要請工人不容易，加上旱災頻傳，今天嘉義分場舉辦紙蓆插秧機田間操作示範觀摩會，吸引近百名農民與會，比以往多一倍以上。

嘉義 農民 台南

延伸閱讀

會計師看時事／水資源管理 盯三面向

溫室栽培好幫手 綠肥水稻抗熱又驅蟲 設施專用綠肥臺南17號

法國面臨乾旱問題 馬克宏宣布節水新措施

高雄水情黃轉橙 台水公司抗旱調度多元水源

相關新聞

40年沒自來水可用 烏腳病截肢老翁見自來水感動落淚

雲林縣口湖鄉港東村養殖區19戶住戶，位處偏遠40年來沒有自來水可用，年近7旬的居民曾水上甚至因長期使用地下水罹烏腳病截去...

水情嚴峻讓游泳選手練習恐中斷 南市府：保障選手正常訓練

氣候變遷造成全球氣候急遽變化，面臨旱情未解的情況，台南游泳選手恐受影響，台南市議員蔡筱薇與台南市體育總會游泳委員會主委吳...

鳳梨滯銷藍委陳以信要政府及早因應 綠議員開嗆、南市府澄清

國民黨立委陳以信今天質疑鳳梨因政府沒及早因應而滯銷、希望大家都來幫忙吃鳳梨。民進黨台南市議員陳皇宇指責陳以信「平時在台北...

台南鳳梨進入產季 黃偉哲：早已啟動內外銷、加工收購

台南市政府表示，每年4到6月為台南鳯梨產季，市長黃偉哲3月率隊至日本東京食品展參展，親自向國外買家推薦台南農特產刺激買氣...

東石昕鮮漁場食魚體驗 翁章梁攜阿芳老師抓鰻魚收白蝦

讓更多人到嘉縣認識體驗漁業產地，縣府今天在東石鄉昕鮮漁場辦食魚體驗，由料理達人蔡季芳及養殖職人唐昕遠與80名外縣市民眾互...

衛福部台南新營醫院老舊又擁擠 今全新再開張

衛生福利部台南新營醫院原有老舊擁擠門診空間重新規畫，裝修完成今天啟用。提供大新營及鄰近地區民眾「專業完善的醫療服務與就醫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦