水情嚴峻游泳選手練習恐中斷 南市府：保障選手正常訓練

氣候變遷造成全球氣候急遽變化，面臨旱情未解的情況，台南游泳選手恐受影響，台南市議員蔡筱薇與台南市體育總會游泳委員會主委吳俊賢呼籲有關單位超前部屬，協調各游泳場館，優先提供選手訓練專用時段，協助其獲取佳績，同時兼顧培訓與節水抗旱。

市長黃偉哲表示，已超前部署，已指示府層長官與相關單位單位研議因應措施。市府王揚智副秘書長今天召集體育局、教育局以及台南市體育總會游泳委員會等單位共同研商因應方案，保障選手可以正常訓練，在不中斷訓練的情形下保持最佳體能、隨時備戰，為臺南爭取佳績。

吳俊賢表示，目前台南市游泳的三級訓練選手，市府指定在崇明國中、金城國中、大成國中訓練，但面臨水情吃緊，擔心選手練習會受到影響，尤其參賽成績更關係到升學權益，訓練是不容中斷的。

蔡筱薇指出，南部水情告急，按照過往可能因應限水措施，體育局、教育局應該優先召開協調會議，針對各級運動賽會游泳選手培訓及競賽所需進行討論，優先持續提供游泳選手訓練的專用時段。

蔡筱薇強調，六都目前只有台南沒有國際標準游泳池，導致全國性的一級游泳賽事（全大運、全中運、全運會等）沒辦法在台南舉辦，而這也是市府未來應該要積極向中央爭取的重大建設，以健全台南的游泳環境。

面對南部地區水情嚴峻，為避免限水措施影響游泳三級選手培訓，市府因應如下：

第一，游泳選手優先使用：於現階段水情燈號橙燈情況下，主要訓練場地（大成、崇明、金城三所國中） 於訓練時段予選手優先使用。

其次，減少泳池換補水：當水情燈號轉為紅燈，主要訓練場地轉為專供選手使用，降低泳池使用人數以減少泳池換補水次數。如持續缺水，則協調少量換補水。

第三、研擬移地訓練： 如泳池無法提供換補水，將再協調備用場地移地訓練，如市立游泳池、成大，以及台南海事等校用泳池。

體育局表示，暑假期間選手集訓時段如遇大規模限水，市府將協調外縣市泳池，如本次全運會使用的台中市北區國民運動中心游泳池提供移地訓練。備用場地及移地訓練場地由體育局先行協調，以確保臨時限水情況發生時不致影響選手訓練。

市長黃偉哲對於興建國際標準泳池相當重視，刻正爭取114年全中運比賽，將藉由賽事經費整建仁德游泳池、轉型為國際標準泳池。市長也責成體育局提出規畫草案，研議台南市建置國際標準池的可能場域，期能為台南培育體育人才。