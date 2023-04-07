台南台灣好行3路線這樣搭 獲921萬補助升級主題彩繪車

台灣好行評比結果，南市88府城巡迴線、99安平台江線及山博行線3條台灣好行路線均為優等，市府爭取交通部觀光局服務升級計畫，獲核定921萬元，下午年度將升級為主題彩繪列車，並開發超優優惠套票等，吸引更多遊客到台南搭台灣好行觀光公車，暢遊大台南。

市長黃偉哲表示，台灣好行服務升級計畫成功爭取補助款921萬元，為歷年來最高補助金額，觀旅局規畫辦理88府城巡迴線、99安平台江線及山博行線主題彩繪車、開發超值優惠套票、觀光公車司機外語教育訓練、站牌及文宣摺頁設計印製等服務升級項目，提昇觀光公車服務品質。

觀旅局指出，台南台灣好行觀光公車可搭配多元玩法：88府城巡迴線為單向繞行，行經市區熱門觀光景點及街道巷弄，旅客可透過此路線探索台南在地特色美食小吃；99安平台江線則由台南轉運站出發，行經台南火車站、赤崁樓、中正商圈、億載金城、安平古堡、台江國家公園管理處、四草綠隧及七股鹽山等台南著名景點，除古蹟外，還有豐富的生態旅遊景區供遊客盡情探索。

山區的山博行線，串接3大博物館：左鎮化石園區、山上花園水道博物館及南瀛天文館，為便利遊客安排遊程，去年4月起增設善化轉運站及南科贊美酒店兩站，廣受遊客好評，更多台南台灣好行觀光公車路線資訊，請上台灣好行官網查詢。