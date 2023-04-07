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台南台灣好行3路線這樣搭 獲921萬補助升級主題彩繪車

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
99安平台江線假日滿滿人潮。圖／台南市觀旅局提供
99安平台江線假日滿滿人潮。圖／台南市觀旅局提供

台灣好行評比結果，南市88府城巡迴線、99安平台江線及山博行線3條台灣好行路線均為優等，市府爭取交通部觀光局服務升級計畫，獲核定921萬元，下午年度將升級為主題彩繪列車，並開發超優優惠套票等，吸引更多遊客到台南搭台灣好行觀光公車，暢遊大台南。

市長黃偉哲表示，台灣好行服務升級計畫成功爭取補助款921萬元，為歷年來最高補助金額，觀旅局規畫辦理88府城巡迴線、99安平台江線及山博行線主題彩繪車、開發超值優惠套票、觀光公車司機外語教育訓練、站牌及文宣摺頁設計印製等服務升級項目，提昇觀光公車服務品質。

觀旅局指出，台南台灣好行觀光公車可搭配多元玩法：88府城巡迴線為單向繞行，行經市區熱門觀光景點及街道巷弄，旅客可透過此路線探索台南在地特色美食小吃；99安平台江線則由台南轉運站出發，行經台南火車站、赤崁樓、中正商圈、億載金城、安平古堡、台江國家公園管理處、四草綠隧及七股鹽山等台南著名景點，除古蹟外，還有豐富的生態旅遊景區供遊客盡情探索。

山區的山博行線，串接3大博物館：左鎮化石園區、山上花園水道博物館及南瀛天文館，為便利遊客安排遊程，去年4月起增設善化轉運站及南科贊美酒店兩站，廣受遊客好評，更多台南台灣好行觀光公車路線資訊，請上台灣好行官網查詢。

觀光旅遊局代理局長林國華表示，台灣好行觀光公車為各地自由行旅客首選旅遊交通運具，自2010年開行以來，累積超過430萬人次搭乘，為提供旅客更好的服務品質，預計下半年推出主題彩繪車、超值優惠套票及創意體驗遊程等，邀請大家來趟台南觀光公車之旅。

88府城巡迴線美食主題遊程。圖／台南市觀旅局提供
88府城巡迴線美食主題遊程。圖／台南市觀旅局提供
山博行線增加停靠「南科贊美酒店」，廣受好評。。圖／台南市觀旅局提供
山博行線增加停靠「南科贊美酒店」，廣受好評。。圖／台南市觀旅局提供

台南 台灣好行

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