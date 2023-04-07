東石昕鮮漁場食魚體驗 翁章梁攜阿芳老師抓鰻魚收白蝦

讓更多人到嘉縣認識體驗漁業產地，縣府今天在東石鄉昕鮮漁場辦食魚體驗，由料理達人蔡季芳及養殖職人唐昕遠與80名外縣市民眾互動教學，縣長翁章梁更著青蛙裝，走下魚塭池旁收網泰國蝦及徒手抓鰻魚，幫遊客們加菜。

翁章梁表示，生產者與消費者直接對話、相互了解是一件非常重要的事，讓大家實地了解魚場環境及食材，未來大家在選購食材，將會更有概念，及如何挑選食材的好壞。

昕鮮漁場，從事白蝦、虱目魚及鰻魚等海產養殖，今天以讓民眾體驗魚蝦收成、導覽解說、料理競賽等活動，讓大家及線上網友認識在餐桌上出現魚蝦是怎麼來的，也從實地體驗與參與，加深記憶。

其中無菜單創意料理競賽，由80位民眾分9組競賽，主辦方提供在地嘉義優鮮店家的台灣鯛、虱目魚（魚肚、魚柳、魚丸）、鱸魚、白蝦（鮮蝦、蝦仁、蝦捲）、文蛤（鮮蛤、醬蛤）等13樣水產食材，及在地當季番茄、鳳梨等蔬果，在1小時內完成四道料理，場面熱絡有趣。

蔡季芳說，食在地、吃當季，是一直以來推廣給民眾的概念，透過這次的食漁體驗，看到漁民們在每個微小的細節上，都是如此的用心，肯定嘉義優鮮品牌的用心，從生產到餐桌，每一個環節都替消費者嚴格把關。