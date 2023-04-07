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衛福部台南新營醫院老舊又擁擠 今全新再開張

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
衛福部台南新營醫院老舊設備擁擠門診改善，今天全新開張。記者周宗禎／翻攝
衛福部台南新營醫院老舊設備擁擠門診改善，今天全新開張。記者周宗禎／翻攝

衛生福利部台南新營醫院原有老舊擁擠門診空間重新規畫，裝修完成今天啟用。提供大新營及鄰近地區民眾「專業完善的醫療服務與就醫環境，擴大醫療服務，打造優質舒適空間，環境更加人性化及友善化，給病人安全寬敞、無障礙與安心的環境」。

院長陳明智表示，原門診區環境陰暗擁擠、候診區小、設備老舊，為提高服務量能及照護品質，將內科家醫科診間單一出入口增設為二處出口、分區設置舒適候診區、中醫科治療區增設6床診療床、高階健檢一條龍服務並提供醫師討論室、更新硬體設備及空間，讓醫護同仁擁有優質的工作及休息環境。另於復健科診區增設高壓氧中心預計5月啟用，將提供民眾更多優質的醫療服務。

陳明智說，新營醫院以深耕大新營地區，成為民眾最信賴的社區醫院為首要目標。近年來為提供大台南地區鄉親更完備及優質的醫療服務，鉅資引進醫學中心級醫療儀器，期盼高科技儀器、專業醫療團隊及溫馨就醫環境，提供民眾更精準更安全服務。

啟用典禮市議員蔡育輝、王宣貿、沈家鳳及敏惠護專校長葉至誠、鹽水獅子會會長周伯倚、新營東區扶輪社秘書長莊和達等到場祝賀。

衛福部台南新營醫院老舊設備擁擠門診改善，今天全新開張。記者周宗禎／翻攝
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衛福部台南新營醫院老舊設備擁擠門診改善，今天全新開張。記者周宗禎／翻攝
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衛福部台南新營醫院老舊設備擁擠門診改善，今天全新開張。記者周宗禎／翻攝
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台南 獅子會 醫師

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