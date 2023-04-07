郭貞慧參加台南綠立委初選 辦講唱會找來作家與藝人出席
台南市立委第一選區民進黨參選人郭貞慧與名作家吳若權、藝人錦雯今天宣布舉辦台南首場「講唱會」，後天9日下午2點在南瀛綠都心籃球場旁草坪舉行。郭貞慧表示，這次活動由好友的牽線促成，吳若權和錦雯很受歡迎，合作多次都坐無虛席。
此次講唱會「逗陣講唱·咱ㄟ未來」，主題是溪北美好的未來，參與演出的有在地Monday樂團、磐果舞蹈劇場及好時光樂團。作家吳若權將講述對台南各方面印象及觀察，穿插與歌手錦雯的講談及動人的歌聲；促成活動的郭貞慧將與講者互動，描述自己對於大溪北的願景。
郭貞慧表示，任職市政府觀旅局長時，推動仙台台北包機、打造台南品牌佐餐酒文化、城市行銷到日本大阪，辦理台南吉日，推廣台南美食辦理米其林指南評鑑。希望以自己過去三年多的行政及觀光經驗推動大溪北，甚至大台南的國際能見度。
郭貞慧感謝台南市蝴蝶蘭婦女聯盟協會、台南市新營區東區扶輪社國際崇她佳明社、台南市鹽水獅子會參與主辦，活動現場有免費的爆米花(要加入郭貞慧官網)及氣球，還有充氣氣墊樂園供小朋友玩樂，希望民眾踴躍參與共度美好周日下午時光。
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