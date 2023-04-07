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台南安平觀光客多 四季公園加1處公廁解決遊客「內急」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南安平古堡是超熱門古蹟景點。圖／台南市觀旅局提供
台南安平古堡是超熱門古蹟景點。圖／台南市觀旅局提供

台南市安平觀光並日益興盛，觀光人潮帶來的如廁問題，工務局在四季公園新設廁所，預計7月底前完成，解決遊客「內急」問題，讓安平觀光品質更提升。

安平王城路附近遊憩據點環繞，夕遊出張所、水鳥公園、安平歷史水景公園、鹽神白沙灘公園、安平樹屋、東興洋行、德記洋行、安平古堡等，每到假日總是人聲鼎沸，遊客多半開車到訪，並以王城路側樹屋及安平古堡停車場為最重要的出入門戶。

多數遊客長途搭車後，都會使用廁所，市府工務局在王城路側樹屋及安平古堡停車場西側的四季公園內，闢建一處新設公廁，改善安平觀光帶來人潮的如廁需求問題。

工務局表示，四季公園新闢公廁共有3個廁間，包含獨立男廁、獨立女廁以及一處無障礙廁所，其中女廁有2處蹲式馬桶、2處座式馬桶，男廁有3處小便斗、一處蹲式馬桶、一處座式馬桶，輔以符合無障礙規定的友善廁間，全方面照顧並滿足遊客的如廁需求。

同時為能便利銀髮族群、身體不便族群、嬰兒推車、幼童等多樣群體的友善使用，也特別設置無障礙坡道，以銜接停車場與新設公廁之間的通行路徑，做到十分貼心的服務。

四季公園新闢公廁工程經費360萬元，去年12月開工預計今年7月完工，屆時在尖峰時刻預計單日可服務1200人次的如廁需求，可望為安平舊部落的遊憩體系，建構出更為友善、整體的服務機能。

為解決觀光客需求，台南市在安平區四季公園新蓋一間公廁，預計7月底前啟用。圖／台南市工務局提供
為解決觀光客需求，台南市在安平區四季公園新蓋一間公廁，預計7月底前啟用。圖／台南市工務局提供

馬桶 公廁 安平古堡

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