台南安平觀光客多 四季公園加1處公廁解決遊客「內急」

台南市安平觀光並日益興盛，觀光人潮帶來的如廁問題，工務局在四季公園新設廁所，預計7月底前完成，解決遊客「內急」問題，讓安平觀光品質更提升。

安平王城路附近遊憩據點環繞，夕遊出張所、水鳥公園、安平歷史水景公園、鹽神白沙灘公園、安平樹屋、東興洋行、德記洋行、安平古堡等，每到假日總是人聲鼎沸，遊客多半開車到訪，並以王城路側樹屋及安平古堡停車場為最重要的出入門戶。

多數遊客長途搭車後，都會使用廁所，市府工務局在王城路側樹屋及安平古堡停車場西側的四季公園內，闢建一處新設公廁，改善安平觀光帶來人潮的如廁需求問題。

工務局表示，四季公園新闢公廁共有3個廁間，包含獨立男廁、獨立女廁以及一處無障礙廁所，其中女廁有2處蹲式馬桶、2處座式馬桶，男廁有3處小便斗、一處蹲式馬桶、一處座式馬桶，輔以符合無障礙規定的友善廁間，全方面照顧並滿足遊客的如廁需求。

同時為能便利銀髮族群、身體不便族群、嬰兒推車、幼童等多樣群體的友善使用，也特別設置無障礙坡道，以銜接停車場與新設公廁之間的通行路徑，做到十分貼心的服務。