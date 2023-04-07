疫情趨緩 台南仁德衛生所開辦「行動醫院」 快來免費健檢
疫情趨緩，台南市仁德區衛生所與衛生局開辦「行動醫院」免費健檢活動，4月9日後天上午7點至9點半在仁德區長興國小活動中心，歡迎鄉親來做免費的健康檢查。
承辦人員童麗霞表示，檢查項目除一般成人健檢的抽血(B、C型肝炎檢查，45-79歲終身1次)及尿液檢查項目，還有胸部X光檢查肺結核篩檢、一氧化碳檢測、體脂肪檢測、握力檢測。
童麗霞說，還有大腸直腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌及肝癌等各項癌症篩檢及憂鬱症、極早期失智症及其他多項檢查，「絕對值得您抽空來參加」。
衛生所表示，現場還有中醫師諮詢、藥事照護公衛藥師提供用藥諮詢、戒菸諮詢、及食品安全宣導等，民眾也可以帶著自己吃的藥到場詢問。
參加者當天須空腹8小時，帶健保卡及身分證，因為要照X光避免穿戴有亮片串珠衣服，活動問題或要預約上班時間打電話7030852到衛生所。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言