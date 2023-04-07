水情吃緊 南市府籲養殖場降低放養密度

台南多水產養殖，如今水情吃緊，減量供水，養殖池水在無水替換下，鹽度不斷升高，水質越來越差，台南市政府今天呼籲養殖場應降低放養密度，調整餵飼量，減少經濟損失。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，台南水情告急，因應養殖池水鹽度升高，使養殖魚蝦體內滲透壓增加，成長速度變慢，養殖業者近期放養應降低密度，以免增加飼養成本。

農業局表示，高鹽影響生物成長與繁殖，對育苗業者影響最大；台南是虱目魚、石斑及金目鱸等魚苗的重要產區，適逢虱目魚放苗季節，目前放苗情形正常，石斑及金目鱸尚未進入主要生產季節，影響不大。

農業局人員建議，避免長期乾旱及無水可用，養殖業者放養前應預留一水池，以做為水質不良時緊急使用的水庫。