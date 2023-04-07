鴿界托板車登場 嘉義鴿笭文化季兩村百鴿開籠拚高下

2023嘉義縣義竹鄉鴿笭文化季，今天上午在西過村千歲宮前廣場開籠登場，24隻堪稱鴿界托板車的1斤重鴿齊飛，場面盛大歡樂，義竹國中小學生也到場參與地方傳統，親訪同是義竹子弟的縣長翁章梁，共同延續在地百年傳統文化的傳承。

縣長翁章梁返鄉參與，與鄉長黃政傑、議員黃金茂、翁聰賢等人，共同主持賽鴿開籠放飛儀式，翁縣長更親自示範如何以竹籤穿鴿笭，為傳承百年鴿笭文化季揭開序幕。

翁章梁表示，每年鴿笭文化祭是村莊之間，在農閒最大的娛樂，現在透過文化季，達到村之間聯誼目的，但現在養鴿子者越來越少，主要是因為時代的變化，以及農業社會變成工商社會，盼透過政府的力量，讓這個活動繼續延續紀錄下去。

義竹「賽鴿笭」是台灣農村傳統的一種競技活動，也是重要的文化遺產。村民將義竹將不同尺寸的木笭綁在堪稱托板車的「鴿選手」身上，最大鴿笭9吋4，再讓鴿選手從對方村莊固定放飛陣地飛回自己村莊。

71歲村民郭清利說，通常由西過與平溪兩村交互對戰，鴿子飛行途中如有停飛落腳，村民可用各種方式攔阻對方的鴿子抵達終點，隔日或擇日攻守互易，視雙方飛回鴿笭數量，由積分最多獲勝，比哪個村子養的鴿子最勇猛。

傳承鴿笭文化，現場設置彩繪鴿笭DIY，讓學童認識農村傳統文化，義竹國中學生為深度了解在地百年傳統文化，更積極訪問同為義竹子弟的縣長翁章梁，期許與下一代攜手努力將在地傳統文化延續傳承下去。