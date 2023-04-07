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藝術家楊士毅操刀設計 台南新公車候車亭走減法簡潔風

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市交通局邀請知名藝術家楊士毅設計公車候車亭外觀，首座在健康路竹溪寺站落成啟用，結合簡潔的結構體和鳳凰鏤空造型意象，夜晚光雕更顯亮點。圖／交通局提供
台南市交通局邀請知名藝術家楊士毅設計公車候車亭外觀，首座在健康路竹溪寺站落成啟用，結合簡潔的結構體和鳳凰鏤空造型意象，夜晚光雕更顯亮點。圖／交通局提供

台南公車候車亭變美了，繼去年起推出35座光雕智慧站牌後，交通局今年力邀知名藝術家楊士毅設計候車亭外觀，首座在健康路竹溪寺站落成啟用，結合簡潔的結構體和鳳凰鏤空造型意象，夜晚光雕更顯亮點。

交通局表示，常搭公車的台南市民朋友最近發現竹溪寺附近多了一座別緻的候車亭，現代簡潔又結合特殊設計意象，交通局表示這種新式候車亭可搭配各種地景，又可融入在地特色，並配備智慧LCD面板，今年度已爭取中央補助建置25座，將陸續推廣全市。

交通局長王銘德指出，市長黃偉哲以「文化古都、科技蛻變」大力推動智慧交通，大台南公車也導入多項智慧設施，台南市道路狹小，市區可供設置候車亭的空間有限，因此本次設計新式候車亭量體精簡，以便適用更多地點，此外，台南古蹟、觀光地標眾多，候車亭外觀也以減法概念，結構和色彩力求簡潔，不但充滿現代感，更可融入各種地景。

王銘德表示，這次新設計的候車亭更融入在地意象，在背板以「鳳凰展翅，永遠守護」的鏤空造型，呼應府城鳳凰穴的丘陵地形典故，也融入鳳凰花的城市記憶，更有為台南帶來繁榮與生氣的守護意涵，背板也可設計不同特色造型，為每個街角打造獨特畫框。

台南市公共運輸長吳俁之指出，這一批候車亭爭取中央補助，每座造價約29萬5000元，首波先建置25座，近期將陸續會勘適合地點建置，每座候車亭也配備智慧大型LCD面板可提供即時到站資訊，也可查詢路線時刻。整體而言日夜視角都充滿獨特魅力，拍照打卡也很有型，民眾搭車時不妨多加留意。

台南市交通局邀請知名藝術家楊士毅設計公車候車亭外觀，首座在健康路竹溪寺站落成啟用，結合簡潔的結構體和鳳凰鏤空造型意象，夜晚光雕更顯亮點。圖／交通局提供
台南市交通局邀請知名藝術家楊士毅設計公車候車亭外觀，首座在健康路竹溪寺站落成啟用，結合簡潔的結構體和鳳凰鏤空造型意象，夜晚光雕更顯亮點。圖／交通局提供

台南 公車

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