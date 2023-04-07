嘉市鐵路高架化及3座車站後年啟用 水上車輛基地工程未發包添變數

鐵道局執行嘉義市區鐵路高架化工程，含嘉義站、嘉北站及北回歸線等3座車站，鐵道局上月公布高架化及3座車站2025年底啟用，但已完成土地及地上物徵收的水上鄉北回車輛調度基地，因營建工程建材漲價及缺工，增加預算，遲未發包，工期長達39個月，為完工啟用增添變數。

嘉市鐵路高架化原編經費238.98億元，因營建工程建材漲價及缺工影響，增加水上北回車輛調度基地預算支出，鐵道局中部工程處說，已修正預算計畫報國發會審核中，審核通過馬上招標，鐵路高架化全部工程只剩車輛調度基地未發包。

除車輛調度基地未發包，地方人士擔心高架工程開挖碰上最早嘉義人遺址，以及日治時期扇形車庫遺構，是否影響施工進度，中部工程處表示，調整工序避免影響，尊重配合文化局依文資法指示辦理。

鐵道局說，嘉義站是台灣早期第一座串聯台鐵、糖鐵北港線、阿里山林鐵等三鐵共構車站，也是嘉義計畫最核心一環，未來將保留並再利用舊站及森鐵月台，改造成新舊共存都市門戶特色，高架化車站設計將以阿里山日出、雲海、晚霞、森鐵、鐵道5大景為概念，以屋頂天際線、菱形雲狀玻璃帷幕及木構集成材等，展現阿里山意象。

嘉義古蹟車站站體、森鐵使用的第一月台將保留，新站將打造成新舊融合地標。未來嘉義車站主體結構為地下2層地上4層綠建築，站內設置6部電梯及10部電扶梯，讓行動不便或攜帶大件行李旅客暢行無阻；另設汽車269席、機車608席停車席位方便民眾停車。