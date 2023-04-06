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締盟姊妹市30年 魯汶市副市長訪台南

中央社／ 台南6日電

台南市和比利時魯汶市（Leuven）今年締盟姊妹市30週年，魯汶市副市長歐本斯（Thomas Van Oppens）今天參訪台南及拜會副市長趙卿惠，期待雙方開啟更多面向深化交流。

台南市政府發布新聞稿說，歐本斯昨天已抵達台南，還造訪國定古蹟赤崁樓。

市府引述歐本斯的話說，台南店家周遭布置整齊，是美麗迷人城市，智慧城市發展成就值得魯汶借鏡；魯汶和台南一樣發展再生能源，已有50％交通工具不以化石燃料為能源，另有10％家用能源改用太陽能及生質能源，期待兩市在相關領域合作。

趙卿惠表示，台南和魯汶有許多相似的地方，包括發展智慧城市與淨零碳排，期待兩市開啟綠能、經濟及文化面向等更深化交流，也邀魯汶參與2024台南建城400年系列活動。

台南和歐洲知名低碳綠化城市魯汶1993年締結姊妹市，而魯汶也是荷語天主教魯汶大學核心校區所在。

台南 國定古蹟 赤崁樓 比利時

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