台南無人機隊科技救災 投入危險水域水下救災

台南市消防局「多旋翼無人機隊」成軍3年，除投入空域救災，另外也與雷虎科技公司合作，研發水下八軸無人機，投入危險水域進行水下影像蒐集、判讀作業，降低潛水人員風險。

台南市政府消防局民國109年成立「多旋翼無人機隊」，並設置無人機模擬訓練中心，投入火警、搜溺、山域走失協尋等，提供現場第一手資訊，讓救災任務更安全有效率。

此外，若是遇到開放水域搜尋溺者，無人機可勘查目標區域，加快尋獲溺者，且吊掛投放救生圈或救生衣等浮具，增加待救者救援成功機率。尤其110年引進「遙控式動力救生圈」後，救生人員以遙控器遠端操控快速接近溺者，建立浮力，有限度地拖帶到施救處。

消防局今天新聞稿表示，透過和在地廠商合作，結合無人機與即時影像雲端系統，同步傳遞影像給指揮中心、決策中心、各層級指揮官手機、局內電腦；更和雷虎科技公司合作研發水下八軸無人機，投入危險水域水下影像蒐集、判讀作業，降低潛水人員風險。

目前台南無人機隊執行科技救災及防災應用，已實戰投入火警、搜溺、山域走失協尋等救災現場。透過與長榮大學無人機應用發展中心合作，進行災情即時傳輸及攝影、器材吊掛運送、即時訊息廣播、火點偵測搜尋、災區3D建模、長期災區監控等應用。

無人機利用熱顯像儀即時拍攝火災現場，提供火勢大小、延燒方向、受困者位置等情資供現場指揮官做人車派遣及戰術運用參考，亦可於山域或水域救援時空勘，利用熱顯像儀畫面顯示受困者或溺者位置，以利搜索區域劃分及擬定搜救計畫。