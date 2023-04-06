柳營奇美牙醫巡迴車啟動 開進台南大內曲溪駐診

柳營奇美醫院牙醫巡迴醫療車今天啟動開進台南市大內區曲溪社區，提供偏鄉醫療服務，今年底前每月第1個週四上午巡迴駐診，造福這個僅有1間牙科診所的行政區。

位處山區的台南市大內區，人口不到9000人，65歲以上老人卻超過2500人，占逾28%，全區卻僅有1間牙科診所，對居民及行動不便的老人來說，看診牙醫著實不便。

柳營奇美醫院牙醫巡迴醫療車今天啟動開進大內區曲溪社區，由柳營奇美醫院家醫科及牙醫科醫師聯合看診，讓居家老人欣喜不已，免除舟車勞頓。

大內區公所人員表示，大內區位置偏遠，醫療資源不足，全區西醫診所只有2間，區公所2009年起尋求巡迴醫療合作，近年來柳營奇美醫院家醫部、永康奇美醫院中醫部、台南市立醫院心臟內科及骨科、昭穎中醫診所等，開始提供巡迴醫療服務，如今加入牙醫，也讓大內區醫療網絡更健全。

柳營奇美醫院牙醫巡迴醫療車看診地點設於曲溪社區活動中心，由牙醫部醫師輪流駐診，今年後續駐診時間是5月4日、6月1日、7月6日、8月3日、9月7日、10月5日、11月2日、12月7日等上午9時至12時。