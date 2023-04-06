快訊

金管會證實：4家產險資本嚴重不足 今年得再增資

北捷萬大線重大工安意外！「在旁指揮」 工頭遭壓傷慘死

結果出爐！林郁婷再次進行性別檢測 體育署「不公布報告」近期會談

柳營奇美牙醫巡迴車啟動 開進台南大內曲溪駐診

中央社／ 台南6日電

柳營奇美醫院牙醫巡迴醫療車今天啟動開進台南市大內區曲溪社區，提供偏鄉醫療服務，今年底前每月第1個週四上午巡迴駐診，造福這個僅有1間牙科診所的行政區。

位處山區的台南市大內區，人口不到9000人，65歲以上老人卻超過2500人，占逾28%，全區卻僅有1間牙科診所，對居民及行動不便的老人來說，看診牙醫著實不便。

柳營奇美醫院牙醫巡迴醫療車今天啟動開進大內區曲溪社區，由柳營奇美醫院家醫科及牙醫科醫師聯合看診，讓居家老人欣喜不已，免除舟車勞頓。

大內區公所人員表示，大內區位置偏遠，醫療資源不足，全區西醫診所只有2間，區公所2009年起尋求巡迴醫療合作，近年來柳營奇美醫院家醫部、永康奇美醫院中醫部、台南市立醫院心臟內科及骨科、昭穎中醫診所等，開始提供巡迴醫療服務，如今加入牙醫，也讓大內區醫療網絡更健全。

柳營奇美醫院牙醫巡迴醫療車看診地點設於曲溪社區活動中心，由牙醫部醫師輪流駐診，今年後續駐診時間是5月4日、6月1日、7月6日、8月3日、9月7日、10月5日、11月2日、12月7日等上午9時至12時。

牙醫 奇美醫院 台南

延伸閱讀

賴惠員硬扯「波波牙醫」白色恐怖 綠營醫界痛批消費血淚史

4月1日起懷孕婦女、15歲以下學童 基隆24診所免掛號費

台南立委選戰燒 郭貞慧+本土牙醫籲「下架自肥立委」

一勞永逸 台南柳營交流道聯絡道路底改善路平

相關新聞

解決雲林北港低窪區水患 水利署核定2億元抬高兩橋

雲林縣北港鎮地勢較低的樹腳里一帶，長年淹水，經完成北滯洪池之後，水患獲紓解，但攸關該區的新街大排兩座橋梁，因橋面過低，水...

嘉縣瘦腰活動開跑！5人一組最高獎金1萬元 今起可報名

嘉義縣衛生局舉辦瘦腰活動，今起至4月23日開放報名，比賽時間從5月1日至7月15日，為期1個半月，男性腰圍大於90公分、...

嘉縣3社區獲全國農村金牌獎 4月9日盛大舉辦成果展市集

嘉義縣91個社區通過水保局農村再生計畫，太保後庄、新港板頭、阿里山鄉茶山等社區陸續拿下全國金牌農村，縣府為推廣生態保育、...

南市取締噪音車不手軟 3個月攔368輛不合格有27輛

台南市環保局為維護環境安寧，今年前3個月環警監多次聯合稽查，包括山區龍崎區182市道、楠西區台3線、東區後甲圓環、仁德區...

影／「你祖公的墓燒起來了！」 消防員宣導雜草火警用這招

今年清明時節無雨，嘉義縣墓地雜草火警數增加，4月4日至5日火警數共29件，相較去年同期24件，增加5件，消防人員疲於奔命...

高麗菜價跌農民含淚每顆賣10元「最強菜農」林佳新開罵

高麗菜產銷失衡，雲林縣最近有多處農民祭出低廉價格，開放高麗菜田讓民眾下田採收，民進黨雲林縣黨部昨天「包場」水林一處3分地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦