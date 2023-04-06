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解決雲林北港低窪區水患 水利署核定2億元抬高兩橋

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港鎮主要排水的新街大排沿線橋梁的橋面太低致排水不良，水利署將以一億八千多萬元對沿線橋梁及河道改善治理，解決水患。記者蔡維斌／攝影
北港鎮主要排水的新街大排沿線橋梁的橋面太低致排水不良，水利署將以一億八千多萬元對沿線橋梁及河道改善治理，解決水患。記者蔡維斌／攝影

雲林縣北港鎮地勢較低的樹腳里一帶，長年淹水，經完成北滯洪池之後，水患獲紓解，但攸關該區的新街大排兩座橋梁，因橋面過低，水流斷面受阻，水利署核定「新街大排民寧橋、樹埔橋改建及上下游治理工程」總工程費合計約1億8398萬元，預計今年底可動工，完工後新街大排水系更通暢。

北港鎮的新街大排貫穿新街里、樹腳里，沿線住戶多，是鎮區重要的排水系統，因下游樹腳里一帶地勢較低，遇雨成災，眾多住戶飽受水患之苦，前幾年完成北港滯洪池後，該區淹水情況已獲紓解，即便前年大洪來襲，也不像往年積水多天仍不消退。

為徹底解決當地水患，除建造滯洪池，立委蘇治芬發現新街大排沿線的幾處橋梁，因橋面太低，造成水流斷面太小，排水不良，遇到大雨仍宣洩不及，甚至部分地區仍出現淹水狀況。

蘇治芬是向中央爭取對新街大排兩處橋梁進改善，連同上下游一併治理，水利署副署長黃宏莆及第五河川局召開說明會說明工程計畫。水利署官員說，新街大排是將鎮區雨水導放到北港滯洪池的重要水路，沿線民寧、樹埔兩座橋梁，因高度不足，遇急暴雨時來不及宣洩，且橋墩也常堆積垃圾阻礙水流。

第五河川局表示，目前兩橋改善連同上下游治理工程經費1億8千餘萬元已獲核定，預計今年底可動工，對於治理所涉部分私有土地，會與縣府合作協調，爭取早日動工，工程將分段整治，除提高橋面也將採單一跨距，降低水流阻礙，讓排水功能更加完善。

蘇治芬表示，該工程一旦完工，新街大排導水功能增加，即便遇急暴雨，可加速導入滯洪池紓解積水，就不會再發生前幾年積水多天不退的洪氾，期待中央和地方合作早日完成。

立委蘇治芬期待中央和地方合作早日將新街大排完成治理。記者蔡維斌／攝影
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水利署第五河川局說明未來施工情形，吸引不少民眾關切。記者蔡維斌／攝影
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滯洪池 北港 淹水 水利署 暴雨 蘇治芬

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