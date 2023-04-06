嘉市天晴足球俱樂部授旗進軍職業賽 南華女孩啦啦隊應援吸睛
嘉義縣民雄農工校友創辦的天晴能源公司，2021年成立天晴五人制足球俱樂部投入業餘聯賽，今年進軍中華五人制足球俱樂部聯盟，上午與嘉市府簽訂合作備忘錄授旗，8月以嘉市天晴足球俱樂部進軍職業聯賽。
市長黃敏惠與天晴能源公司董事長葉志忠簽合作備忘錄，完成授旗儀式，葉志忠致贈簽名球給黃敏惠，象徵五人制足球立足嘉市、進軍國際賽，業者與南華大學合作，招募17名大學生組「天晴女孩」啦啦隊隊應援，規畫在嘉市設置五人制足球場館，讓足球成為嘉市特色運動之一。
黃敏惠說，以嘉市天晴足球俱樂部投入聯賽，是推廣五人制足球重要里程碑，從啦啦隊、體育運動產業推動，嘉市運動賽事更多元精彩。葉志忠表示，今年投入中華五人制足球俱樂部聯盟，8月賽程登場，努力將冠軍獎座留在嘉市。
天晴能源公司以民雄農工做足球隊訓練基地，高中聯賽稱霸多年，球員上大學面臨就業困難斷層，成立業餘球隊提供舞台，為進入職業聯賽，與市府冠名組成「嘉市天晴足球俱樂部」，引進外籍球員與南華大學合作，讓來台就學巴西學生協助足球發展。
天晴能源近年陸續捐贈嘉女晴雨球場8座，贊助認養北興國中管樂班隊、民雄農工足球隊訓練經費，與育人國小、北園國小等8校推動足球深耕計畫等，籌畫設置五人制足球場館，推廣五人制足球運動。
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