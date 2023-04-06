村長營造花旗木秘境 嘉義阿拉伯的粉紅村爆紅
嘉縣竹崎鄉義隆村長葉志紘在自家山坡地種植花旗木取代檳榔樹，營造「阿拉伯的粉紅村」，300多株花旗木陸續開花染紅山頭，清明連假擠滿遊客；葉志紘說，預計這週末更盛開。
葉志紘接受中央社記者訪問表示，他在義隆村擁有5公頃的山坡地，以前大多種植檳榔，9年前他想改變一下故鄉的景觀，自費引進花旗木種植。
葉志紘說，除了將自家山坡地上面的檳榔樹砍掉，改種300多株的花旗木，也在嘉118線、166縣道2旁種植3000多株，4月時讓行經竹崎交流道的民眾，都能看到美麗的花朵。
葉志紘說，去年他將自家山坡與三合院老宅取名為「阿拉伯的粉紅村」，在花旗木花季免費讓民眾入園賞花而爆紅；今年花旗木提早開花，清明連假湧入爆滿人潮，他還顧用村民疏導交通。
不過今年花季活動「尋覓粉紅花旗蹤．花海秘境藏義隆」8日才正式開幕，預計這週末花開得最美，活動會持續到5月初。
葉志紘強調，花季活動是與義隆社區發展協會理事長何世岳合辦，花季期間村民都將自家的農特產拿出來擺攤，社區也舉辦自製3D果凍花活動，邀請村裡的婆婆媽媽一同DIY，全村齊心營造自己的社區。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言