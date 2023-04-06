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村長營造花旗木秘境 嘉義阿拉伯的粉紅村爆紅

中央社／ 嘉義縣6日電

嘉縣竹崎鄉義隆村長葉志紘在自家山坡地種植花旗木取代檳榔樹，營造「阿拉伯的粉紅村」，300多株花旗木陸續開花染紅山頭，清明連假擠滿遊客；葉志紘說，預計這週末更盛開。

葉志紘接受中央社記者訪問表示，他在義隆村擁有5公頃的山坡地，以前大多種植檳榔，9年前他想改變一下故鄉的景觀，自費引進花旗木種植。

葉志紘說，除了將自家山坡地上面的檳榔樹砍掉，改種300多株的花旗木，也在嘉118線、166縣道2旁種植3000多株，4月時讓行經竹崎交流道的民眾，都能看到美麗的花朵。

葉志紘說，去年他將自家山坡與三合院老宅取名為「阿拉伯的粉紅村」，在花旗木花季免費讓民眾入園賞花而爆紅；今年花旗木提早開花，清明連假湧入爆滿人潮，他還顧用村民疏導交通。

不過今年花季活動「尋覓粉紅花旗蹤．花海秘境藏義隆」8日才正式開幕，預計這週末花開得最美，活動會持續到5月初。

葉志紘強調，花季活動是與義隆社區發展協會理事長何世岳合辦，花季期間村民都將自家的農特產拿出來擺攤，社區也舉辦自製3D果凍花活動，邀請村裡的婆婆媽媽一同DIY，全村齊心營造自己的社區。

花旗木 連假 婆婆

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