快訊

郭台銘宣布參選總統 高雄曾挺郭的白派大將表態了

北捷萬大線傳工安意外 男工人遭壓傷無呼吸心跳

長榮海運證實「長鵬輪」遭海盜襲擊 水手被捆綁驚險逃脫

雲林親子同樂好戲連台 紙風車、昇平五洲園上場

中央社／ 雲林縣6日電

雲縣府文觀處今天公布，紙風車兒童劇團及台灣卡車藝術工程4月份在雲林縣2場演出，另外昇平五洲園8日將售票演出「嗷嗚！天狗來了」，用布袋戲演繹手法呈現親子劇活力，歡迎大家來看戲。

雲林縣政府文觀處為歡慶兒童節，安排系列活動，包含動態和靜態展演，其中安排多場深受兒童喜愛的戲劇，讓親子坐下來同樂欣賞好戲。

文觀處長陳璧君說，紙風車分別為14日晚上7時在莿桐鄉大美國小演出劇目「武松打虎」，21日晚上7時在斗六人文公園，由雷昇傳藝劇團演出「登龍門」；2場演出均採自由免費入場，演出公告可在「紙風車368」官方臉書（Facebook）、「紙風車台灣卡車藝術工程」網站查詢。

文觀處指出，紙風車兒童劇團「武松打虎」24年來已吸引超過51萬觀眾欣賞，演出風格揉合傳統戲曲的鑼鼓、歌舞身段，搭配俏皮可愛的老虎大玩偶，與觀眾互動遊戲。

此外，雷昇傳藝劇團「登龍門」將與觀眾跟著龍河水裡的角色，一探傳說奧秘，神秘且生動。

來自雲林縣西螺鎮的昇平五洲園，由老團長林宗男師承黃海岱大師的五洲園門派，現已傳承第二代，在團長林政興帶領下，以傳統與創新結合為主旨，多元發展布袋戲，並落實文化與技藝傳承。

昇平五洲園8日晚上7時30分在雲林表演廳售票演出「嗷嗚！天狗來了」，以大自然現象為故事發想，用布袋戲演繹手法呈現出親子劇的活力，讓觀眾共同進入布袋戲的奇幻旅程。

紙風車 布袋戲 雲林 兒童節 親子

延伸閱讀

台中外役監逃獄犯人起底 沉迷博弈曾侵占公司39萬

黃國書辦紙風車吸引4000人 藍綠立委角逐者全來了

雲林減碳新森活 設置樹木銀行、月月植樹

假投資詐財頻傳 雲林警加強巡網下架詐騙貼文

相關新聞

解決雲林北港低窪區水患 水利署核定2億元抬高兩橋

雲林縣北港鎮地勢較低的樹腳里一帶，長年淹水，經完成北滯洪池之後，水患獲紓解，但攸關該區的新街大排兩座橋梁，因橋面過低，水...

嘉縣瘦腰活動開跑！5人一組最高獎金1萬元 今起可報名

嘉義縣衛生局舉辦瘦腰活動，今起至4月23日開放報名，比賽時間從5月1日至7月15日，為期1個半月，男性腰圍大於90公分、...

嘉縣3社區獲全國農村金牌獎 4月9日盛大舉辦成果展市集

嘉義縣91個社區通過水保局農村再生計畫，太保後庄、新港板頭、阿里山鄉茶山等社區陸續拿下全國金牌農村，縣府為推廣生態保育、...

南市取締噪音車不手軟 3個月攔368輛不合格有27輛

台南市環保局為維護環境安寧，今年前3個月環警監多次聯合稽查，包括山區龍崎區182市道、楠西區台3線、東區後甲圓環、仁德區...

影／「你祖公的墓燒起來了！」 消防員宣導雜草火警用這招

今年清明時節無雨，嘉義縣墓地雜草火警數增加，4月4日至5日火警數共29件，相較去年同期24件，增加5件，消防人員疲於奔命...

高麗菜價跌農民含淚每顆賣10元「最強菜農」林佳新開罵

高麗菜產銷失衡，雲林縣最近有多處農民祭出低廉價格，開放高麗菜田讓民眾下田採收，民進黨雲林縣黨部昨天「包場」水林一處3分地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦