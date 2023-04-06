雲林親子同樂好戲連台 紙風車、昇平五洲園上場

雲縣府文觀處今天公布，紙風車兒童劇團及台灣卡車藝術工程4月份在雲林縣2場演出，另外昇平五洲園8日將售票演出「嗷嗚！天狗來了」，用布袋戲演繹手法呈現親子劇活力，歡迎大家來看戲。

雲林縣政府文觀處為歡慶兒童節，安排系列活動，包含動態和靜態展演，其中安排多場深受兒童喜愛的戲劇，讓親子坐下來同樂欣賞好戲。

文觀處長陳璧君說，紙風車分別為14日晚上7時在莿桐鄉大美國小演出劇目「武松打虎」，21日晚上7時在斗六人文公園，由雷昇傳藝劇團演出「登龍門」；2場演出均採自由免費入場，演出公告可在「紙風車368」官方臉書（Facebook）、「紙風車台灣卡車藝術工程」網站查詢。

文觀處指出，紙風車兒童劇團「武松打虎」24年來已吸引超過51萬觀眾欣賞，演出風格揉合傳統戲曲的鑼鼓、歌舞身段，搭配俏皮可愛的老虎大玩偶，與觀眾互動遊戲。

此外，雷昇傳藝劇團「登龍門」將與觀眾跟著龍河水裡的角色，一探傳說奧秘，神秘且生動。

來自雲林縣西螺鎮的昇平五洲園，由老團長林宗男師承黃海岱大師的五洲園門派，現已傳承第二代，在團長林政興帶領下，以傳統與創新結合為主旨，多元發展布袋戲，並落實文化與技藝傳承。

昇平五洲園8日晚上7時30分在雲林表演廳售票演出「嗷嗚！天狗來了」，以大自然現象為故事發想，用布袋戲演繹手法呈現出親子劇的活力，讓觀眾共同進入布袋戲的奇幻旅程。