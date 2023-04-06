快訊

已是今年第二起！台中受刑人「逾假未歸」逃獄 正面照曝光

回憶掰了！Xuite隨意窩「宣布這天關站」原因曝 備份教學看這裡

蔡總統見麥卡錫後洛杉磯辦盛大僑宴 哥哥姊姊都來了

嘉縣3社區獲全國農村金牌獎 4月9日盛大舉辦成果展市集

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣太保市後庄社區改善生活污水排放分流，發展精緻農業，創造農村生產、生活、生態「三生」典範。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣太保市後庄社區改善生活污水排放分流，發展精緻農業，創造農村生產、生活、生態「三生」典範。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣91個社區通過水保局農村再生計畫，太保後庄、新港板頭、阿里山鄉茶山等社區陸續拿下全國金牌農村，縣府為推廣生態保育、農村傳承，4月9日將在縣府前草皮廣場舉辦農村再生成果展暨典範表揚活動，並將視水保局今年比賽公告規定，再從91個社區中選出合適名額推薦參加。

農業處科長張安吉指出，自農村再生計畫推動以來，嘉義縣共有238個社區踴躍參加，其中91個社區通過審查，3個社區拿下全國金牌農村，7名農村再生夥伴獲農村領航獎，17項產品通過農村好物；今年全國農村評比規則尚未公告，將視比賽規則遴選合適社區推薦參賽。

縣長翁章梁說，透過農村再生計畫，可以深度挖掘社區特色，引導規畫未來藍圖，讓社區自發性由下向上經營，打造社區亮點、品牌，會透過各部會施政資源，以主題式跨社區結合，為農村再生社區加值發展，與社區夥伴一起找到一條再生之路。

嘉義縣農村再生成果展暨典範表揚活動，4月9日將在嘉義縣政府前草皮廣場登場，結合好食市集、手作體驗、野餐派對及音樂饗宴，也展示嘉義縣山、海、平原社區歷年成果，並展售優質農創商品、農村好物，消費滿額還贈送限量好禮，有吃又有玩。

農業處長許彰敏也說，近年許多農村為推動再生付出心力，農村社區除了一級產業外，還有多元的加工產品，更結合食農教育推廣體驗活動，希望藉由農村再生成果展，讓大家一起看到社區努力成果，也為社區再生的路點亮一盞明燈，希望未來繼續攜手合作，使農村再生永續發展。

嘉義縣阿里山鄉茶山部落獲農村金牌獎，天神取火遊程體驗源自鄒族神話故事。圖／嘉義縣政府提供（資料照）
嘉義縣阿里山鄉茶山部落獲農村金牌獎，天神取火遊程體驗源自鄒族神話故事。圖／嘉義縣政府提供（資料照）

農村再生 嘉義 食農教育 生態保育 翁章梁

延伸閱讀

老大安人才懂 海關社區工研酢起家厝推新案

阿伯的高麗菜「超重」每顆10元 明上午斗六限時特賣

民怨炸鍋…嘉縣朴子一處墓地貼滿環保公文 地主說話了

祖先墳墓遭貼公文民眾氣炸 嘉縣環保局稱恐是地主下手

相關新聞

嘉縣3社區獲全國農村金牌獎 4月9日盛大舉辦成果展市集

嘉義縣91個社區通過水保局農村再生計畫，太保後庄、新港板頭、阿里山鄉茶山等社區陸續拿下全國金牌農村，縣府為推廣生態保育、...

南市取締噪音車不手軟 3個月攔368輛不合格有27輛

台南市環保局為維護環境安寧，今年前3個月環警監多次聯合稽查，包括山區龍崎區182市道、楠西區台3線、東區後甲圓環、仁德區...

國中生用茶說旅行、時節、愛情 素養課程可以這麼動人

台南市崇明國中有老師是品茶師，把茶藝帶入課程，結合音樂、人文藝術，讓學生品茶寫詩，用不同茶種的味覺表達旅行、時節與愛情的...

影／「你祖公的墓燒起來了！」 消防員宣導雜草火警用這招

今年清明時節無雨，嘉義縣墓地雜草火警數增加，4月4日至5日火警數共29件，相較去年同期24件，增加5件，消防人員疲於奔命...

高麗菜價跌農民含淚每顆賣10元「最強菜農」林佳新開罵

高麗菜產銷失衡，雲林縣最近有多處農民祭出低廉價格，開放高麗菜田讓民眾下田採收，民進黨雲林縣黨部昨天「包場」水林一處3分地...

王定宇提案修環評法 南市府：廢止龍崎掩埋場環評

立委王定宇等今天在立法院提案修正環評法盼溯及既往，只要遭廢止開發許可，環評結論也失其效力，被視為是「龍崎條款」，台南龍崎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦