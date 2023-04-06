嘉縣3社區獲全國農村金牌獎 4月9日盛大舉辦成果展市集

嘉義縣91個社區通過水保局農村再生計畫，太保後庄、新港板頭、阿里山鄉茶山等社區陸續拿下全國金牌農村，縣府為推廣生態保育、農村傳承，4月9日將在縣府前草皮廣場舉辦農村再生成果展暨典範表揚活動，並將視水保局今年比賽公告規定，再從91個社區中選出合適名額推薦參加。

農業處科長張安吉指出，自農村再生計畫推動以來，嘉義縣共有238個社區踴躍參加，其中91個社區通過審查，3個社區拿下全國金牌農村，7名農村再生夥伴獲農村領航獎，17項產品通過農村好物；今年全國農村評比規則尚未公告，將視比賽規則遴選合適社區推薦參賽。

縣長翁章梁說，透過農村再生計畫，可以深度挖掘社區特色，引導規畫未來藍圖，讓社區自發性由下向上經營，打造社區亮點、品牌，會透過各部會施政資源，以主題式跨社區結合，為農村再生社區加值發展，與社區夥伴一起找到一條再生之路。

嘉義縣農村再生成果展暨典範表揚活動，4月9日將在嘉義縣政府前草皮廣場登場，結合好食市集、手作體驗、野餐派對及音樂饗宴，也展示嘉義縣山、海、平原社區歷年成果，並展售優質農創商品、農村好物，消費滿額還贈送限量好禮，有吃又有玩。