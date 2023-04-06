不一樣的素養課程 國中生用茶訴說旅行、時節、愛情

台南市崇明國中有老師是品茶師，把茶藝帶入課程，結合音樂、人文藝術，讓學生品茶寫詩，用不同茶種的味覺表達旅行、時節與愛情的感受，經過半年的學習，今演出「南茶回憶」，透過南管演奏、詩詞以及現場泡茶，串起跨領域合作學習，也是新課綱下很不一樣的素養課程。

東區崇明國中開了門跨領域的藝術教育課程，由表演藝術老師蔡育錚結合音樂蕭雅黛、美術郭育君、南管黃俊利，以及輔導主任陳怡潔、等跨領域老師，引領學生認識茶、品茶，進而藉由不同茶種的味覺，寫出詩詞與感受，把味覺變成文字，過程中學生不同的感受，帶起不同的旅行、時節與愛情故事，學生從味覺中感受不同的滋味，如愛情是觀音茶與佛手茶，苦中有著甜甘。

經過半年的學習，崇明國中舉辦「南茶回憶」活動，在校內演出3場，透過茶藝、南管演奏、詩詞，呈現旅行、時節、愛情的故事。蔡育錚說，取名南茶回憶，除了劇場情節融入南管與茶藝，孩子們所創造出的回憶就如一場夢，但不變的是「往前進」。他說，整個活動都是學生所設計，從茶具到水墨創作，也都是學生所要表達的場景故事與記憶氛圍。

演出就像一場夢，虛虛實實，有南管古典的樂曲，又有很現實的東西，如「我要談戀愛」，這種場景就如夢中殭屍在追人，但突然跳出恐龍來，要咬殭屍，很不搭嘎，雖如夢，卻是學生不斷地在進步。而劇場上，每分鐘會有拍板聲嚮，就如時間不斷地往前進，但也串起所經歷的回憶與故事。