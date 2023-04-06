影／「你祖公的墓燒起來了！」 消防員宣導雜草火警用這招

今年清明時節無雨，嘉義縣墓地雜草火警數增加，4月4日至5日火警數共29件，相較去年同期24件，增加5件，消防人員疲於奔命，今年首度出動無人機巡查，並拍攝宣導影片，也在墓地加發水袋，讓民眾就近取水撲滅餘火，降低墓地火警機率。

嘉義縣消防局今年首度出動無人機宣導，祭祖掃墓不用火、環保又平安，還自製有趣宣導影片，無人機緩緩升空，以俯看視角拍攝墓地，以及消防人員滅火過程，再加上逗趣配音「乖孫，你祖公的墓又燒起來啦，我們有無人機看著你」，讓人印象深刻。

嘉義縣消防局指出，今年4月4日至5日火警數較去年增加，推測應是天乾物燥等易燃因素，增加火星延燒機率；今年透過無人機在墓地巡視、廣播，消防車也在現場待命，再加上縣府、公所不斷宣導，都有助降低火警發生。

嘉義縣消防局強調，近來天氣乾燥，一點餘火很容易變成一場大火，掃墓務必撲滅餘燼，離開時要再檢查一次火源，墓旁都有提供水袋，要妥善運用將火澆熄再離開，否則一片乾淨墓園，恐因一時大意變成焦黑一片。