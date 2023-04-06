台南新營布袋活海產餐廳 分送弱勢與低收戶「愛心佳餚」
新營區公所結合新營布袋活海產餐廳今天分送新營區忠政、大宏、民生、民權、中營、新北、新東、土庫等8里低收入戶及王公里弱勢戶共83份「愛心佳餚」，要讓弱勢民眾「暖胃暖身、也暖心」。
新營布袋活海產餐廳老闆黃國芳身兼鹽水區獅子會、同濟會及惜緣會會員，平時就關懷照顧弱勢、熱心公益樂善好施，今年第二次舉辦送暖活動。黃國芳表示，幫助弱勢做公益是他的榮幸，未來也會繼續公益活動，讓善行延續。
區長翁振祥表示，他代表市長黃偉哲贈感謝狀、表彰黃老闆善心義舉贈送弱勢家庭六菜一湯佳餚，希望能為弱勢送暖，達到拋轉引玉效果，讓更多民間企業及善心人士共襄盛舉，使得區內弱勢民眾的生活充滿正能量。
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