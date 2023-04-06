高麗菜價跌農民含淚每顆賣10元「最強菜農」林佳新開罵

高麗菜產銷失衡，雲林縣最近有多處農民祭出低廉價格，開放高麗菜田讓民眾下田採收，民進黨雲林縣黨部昨天「包場」水林一處3分地菜田，民眾採1顆、園主捐1顆給社區，今天再辦促銷活動催買氣，2日來累積逾百名消費者以每顆10元的便宜價格把菜帶回家；菜賤傷農，張姓農民說，這樣還是無法回收栽種成本，只能止血。

菜農林佳新抨擊，現在高麗菜1顆才賣10元「根本是要害死農民」，反問「政府愛土地卻才賣10元，不覺得對不起廣大農友嗎？」也質疑預警機制去年9月就發出，「如果有效，為何年前還高漲，現在卻又暴跌」凸顯制度有待改善，但沒有人真正解決到問題，低價促銷反使問題持續。

水林鄉塭底村長黃志金和張姓友人一起合種約6公頃的高麗菜，本期量多價跌，契作的盤商也因此不來採收，以致高麗菜愈長愈大，每顆重達3至5公斤；西螺果菜市場拍賣平均價格，前幾天稍回升至每公斤7.3元，目前最新均價為每公斤5.1元，對農民來說不敷成本。

民進黨雲林縣黨部昨天包下水林鄉部分高麗菜田，約1萬4000多顆，超過百名消費者自備刀具和塑膠袋下田採收，今天農民採收該田其餘的3000多顆高麗菜，載至山區斗六市叫賣，不少人帶麻布袋來裝，每人平均採買5至10顆，最多有人買了20顆。

買氣旺，但張姓農民透露「心在淌血」，今天就算將整車的高麗菜賣完，也只夠補貼油資，菜賤傷農，但看見消費者踴躍支持，內心也獲得一些安慰；民進黨雲林縣黨部主委林金忠說，這批高麗菜因尺寸比市面上的大，銷售不易，索性以自採及促銷方式協助農民銷售，連2天「業績」不錯，希望帶動消費者多吃菜。