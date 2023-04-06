綠嘉市立委初選升溫 黃露慧為這事槓上王美惠

民進黨嘉義市立委初選三腳督，黨中央協調不成，內戰升溫，兼市黨部主委黃露慧議員，上午在市區重要路口高掛看板，問立委王美惠：「為何與跑票叛黨的黃敏修設聯合服務處？」王美惠說，服務鄉親不分黨派，也歡迎黃露慧與她設聯合服務處。

黃露慧說，黃敏修當選議員退黨跑票，經媒體報導，大家都知道，也是事實，她參選就是下架不適任立委，她身為主委，為民進黨選出適任的立委，責無旁貸，黨中央協調，她參選的決心立場不變。

王美惠說，身為立委，歡迎民代與她設聯合服務處，服務鄉親不分黨派，也歡迎黃露慧與她設聯合服務，為鄉親服務，不分黨派彼此，黃露慧先是批她服務處主任徐文志，如今又批黃敏修，有人問她說，「黃露慧不是跟妳選嗎？」

黃敏修說，他未跑票，是昔日同志議員跑票，他先表態選議長或副議長，他們支持對象另有其人，他表示，是黃露慧不與王美惠設服務處，他與王美惠設聯合服務處是擴大服務鄉親。