綠嘉市立委初選升溫 黃露慧為這事槓上王美惠
民進黨嘉義市立委初選三腳督，黨中央協調不成，內戰升溫，兼市黨部主委黃露慧議員，上午在市區重要路口高掛看板，問立委王美惠：「為何與跑票叛黨的黃敏修設聯合服務處？」王美惠說，服務鄉親不分黨派，也歡迎黃露慧與她設聯合服務處。
黃露慧說，黃敏修當選議員退黨跑票，經媒體報導，大家都知道，也是事實，她參選就是下架不適任立委，她身為主委，為民進黨選出適任的立委，責無旁貸，黨中央協調，她參選的決心立場不變。
王美惠說，身為立委，歡迎民代與她設聯合服務處，服務鄉親不分黨派，也歡迎黃露慧與她設聯合服務，為鄉親服務，不分黨派彼此，黃露慧先是批她服務處主任徐文志，如今又批黃敏修，有人問她說，「黃露慧不是跟妳選嗎？」
黃敏修說，他未跑票，是昔日同志議員跑票，他先表態選議長或副議長，他們支持對象另有其人，他表示，是黃露慧不與王美惠設服務處，他與王美惠設聯合服務處是擴大服務鄉親。
民進黨立委初選，王美惠、黃露慧、前議員凌子楚三腳督，黨中央先協調再全民調，提名勝出者，3人不退議難喬，王美惠、黃露慧相爭被視為主委選戰延長賽，掛看板、發文宣、電話請託，黃露慧不撤除與賴清德賀年看板，發文宣批王美惠服務處主任徐文志，市長選前LINE群組挺藍營市長黃敏惠，還帶徐到黃敏惠總部祝賀，「打著綠旗反綠旗」，王美惠反駁，當立委兢兢業業，為台灣打拚，爭取建設服務鄉親，相信鄉親都有感受。
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