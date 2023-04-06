王定宇提案修環評法 南市府：廢止龍崎掩埋場環評

立委王定宇等今天在立法院提案修正環評法盼溯及既往，只要遭廢止開發許可，環評結論也失其效力，被視為是「龍崎條款」，台南龍崎掩埋場2003年通過環評，因為在地民眾抗爭，至今仍未開發，遭經濟部工業局廢止開發許可，但其環評審查結論卻仍有效，引發當地民眾疑慮，有「最強里長」之稱的陳永和也表態參選台南市第六選區立委，喊出「為阻止掩埋場而戰」。

台南市府回應表示，已透過3大方向表達「堅定捍衛龍崎自然地景」的決心：1.指定為自然地景公園；2.持續向高行政法院提起上訴，表達水土保持計畫書失效之適法性；3.函請環保署研議廢止審查結論。

市府表示，市長黃偉哲自上任第一份公文即批示「停止掩埋場在龍崎月世界開發」 ，並於2021年7月30日正式公告指定台南市定自然地景(龍崎牛埔惡地自然保留區及地質公園)，成為台灣首座同時具自然保留區及地質公園的自然地景。

此外，市府水利局依「水土保持計畫審核監督辦法」規定，函文通知業者歐欣公司「水土保持計畫及其水土保持施工許可證」於2019年3月10日失其效力。持續向高行政法院提起上訴，表達水土保持計畫書失效的適法性。

南市府環保局基於堅守環境保護立場，業已於112年3月15日函請環保署研議廢止「南區（龍崎廠）事業廢棄物綜合處理中心環境影響說明書」審查結論。

立委王定宇、趙天麟等人提案指出，如果開發單位未主動提出要求廢止審查結論時，目的事業主管機關無法讓這些無開發許可文件的開發未件依法「退場」，影響國土源合理保留或運用。

王定宇表示，政府許可興辦開發事業後，興辦方才能申請環評案，但現行目的事業主管機關廢止該開發案後，環評許可卻仍持續有效，還要開發方申請廢止許可，以龍崎歐欣掩埋場為例，總統蔡英文及行政院前院長蘇貞昌都宣布停止開發，且地方政府、里民等都不贊成開發，工業局也已廢止其許可，但其環評卻仍未廢止。