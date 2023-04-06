影／阿里山林鐵造形木椅驚豔亮相 木都嘉市全台首創優木良品認證

嘉市有「木都」之稱，市府文化局委託雲科大團隊，推出全台首創，以木產品為重點的「優木良品」認證計畫，徵件產品來自各地，評選54件優良產品，種類遍及家具、文具、玩具及生活用品等，產品豐富多元，上午市長黃敏惠在文化局頒優木良品認證給創作者。

展場木產品琳瑯滿目，展現設計師巧思，其中主題「來嘉座」的木座椅，訂價10萬元最高，黃敏惠試坐直說「好舒服、好棒喔！」木椅由設計師嘉工空間設計科教師張永昌，與同學、和碩科技設計師楊字民，共同創作，費時2個多月，以胡桃木、梣木材質，設計發想阿里山林鐵Ｚ字形，讓人坐在上面如同乘坐林鐵。

張永昌說，17層木材質膠合就要花2天，製作時間成本高，成品產權屬文化局，還有2座等待製作組合，他和楊字民是創作夥伴，愛旅遊，為設計阿里山林鐵造形座椅，找人導覽林鐵。

「木都嘉義」源自日治時期日本人對阿里山林場開發，因製材業及木材加工業發展，成為台灣木材集散地與加工中心。目前市區木屋數量全台居冠，市府長期致力「木」議題推廣，推動木都2.0計畫，從文化層面、建築景觀普及到日常生活物品。

黃敏惠頒發認證證書，展示文化局邀請設計團隊以嘉義城市元素，創新開發10組開發商品。黃敏惠說，嘉市從林業開發、製材、加工「木都1.0」，邁向讓市民生活持續浸潤木產品、木建築、木環境「木都2.0」，率先推出全國「優木良品」木產品認證機制，型塑推廣台灣木文化。